L’isola dei famosi 2022: anche Carolina Morace nel gruppo di naufraghi

Lei ha compiuto da poco i 58 anni, esattamente lo scorso 5 febbraio. La lei di cui stiamo parlando è Carolina Morace ed il motivo per cui TvBlog si sta occupando di lei è perchè è venuto a sapere che farà parte del cast della prossima edizione dell’Isola dei famosi, il premiato e premiante reality adventure show che farà capolino dai teleschermi di Canale 5 il prossimo mese di marzo. L’ex calciatrice della nazionale di calcio femminile ed ora allenatrice sarà dunque nel cast del popolare programma televisivo realizzato con la collaborazione del dipartimento italiano della Banijay.

Arrivata nel mondo del calcio femminile alla fine degli anni ’70, Carolina ha militato in tantissime società calcistiche nostrane, dal Verona alla Lazio, dal Trani alla Reggiana, passando per il Milan e fino al Verona. Ha militato nella nazionale di calcio femminile dal 1978 al 1997, fino ad intraprendere poi la carriere di allenatore. Ha debuttato in questo ruolo sulla panchina della Lazio nel 1998, è stata anche commissario tecnico della nazionale, per poi tornare l’anno scorso sulla panchina della Lazio.

Televisivamente parlando la ricordiamo alla conduzione di Galagol su Telemontecarlo dopo Alba Parietti e commentatrice del reality Campioni il sogno. Ha commentato poi il Mondiale di calcio femminile su Sky nel 2019. Ha anche pubblicato nel 2020 un libro dal titolo “Fuori dagli schemi” dove ha raccontato della sua omosessualità. Carolina dunque parteciperà all’Isola dei famosi 2022 come single. Sappiamo infatti che l’edizione 2022 di questo reality show condotto dalla bella e brava Ilary Blasi, con Alvin nelle vesti di inviato dall’Honduras, vedrà in campo coppie e single.

Del programma vi abbiamo già dato conto degli opinionisti e di altri personaggi che faranno parte del gruppo di naufraghi che animerà questa nuovissima serie dell’Isola dei famosi, in onda da marzo, subito dopo il Grande fratello vip 6 su Canale 5.