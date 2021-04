Torna, questa sera, su Canale 5, dalle 21.30 circa, L’isola dei famosi, con la quindicesima puntata della nuova edizione che vede al timone Ilary Blasi. Come sempre, in studio, insieme alla conduttrice, i tre opinionisti fissi: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, pronti a commentare gli avvenimenti e i temi più caldi della puntata. Anche questa sera, la puntata andrà in onda in differita, poiché è in onda anche la versione spagnola del reality show e la prossima settimana riprenderà la diretta, elemento chiave e vitale di un programma come questo.

Questa sera scopriremo come sono cambiati gli equilibri nel cast dopo la divisione avvenuta, lunedì scorso, tra i concorrenti. I naufraghi sono stati divisi in due gruppi: gli arrivisti e i primitivi. I primitivi – i naufraghi “storici” – hanno scelto di “cedere” alcuni naufraghi alla fazione opposta (scelta fatta da Francesca Lodo, leader in quel momento), Le due “tribù” vivono sulla stessa playa che sarà però divisa da una corda che non potrà essere superata.

Si parlerà anche della crisi avuta da Miryea dopo le nomination.

I nominati sono Manuela Ferrea, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo

L’ISOLA DEI FAMOSI 2021: CONCORRENTI

I concorrenti, ancora in gioco, sono: Awed, Angela Melillo, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti, Miryea Stabile, Matteo Diamante, Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò.

ISOLA DEI FAMOSI 2021: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality si può guardare, in doppio appuntamento, al lunedì e al giovedì, in prima serata, su Canale 5 ed in contemporanea su MediasetPlay. E’ possibile rivedere i video e l’intera puntata.