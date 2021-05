L’isola dei famosi: la finale e la proclamazione del vincitore dall’Honduras

Il 7 giugno, lunedì, in prima serata su Canale 5 andrà in scena la finale dell’Isola dei famosi 2021. Dopo una cavalcata lunga e faticosa, non senza caduti e feriti, il reality show più difficile, nel senso fisico del termine, della nostra televisione, che vede coinvolti dei VIP su di un’isola deserta, termina e proclama il suo vincitore. Dicevamo un’edizione non certamente facile ma che arriva al suo epilogo con buoni risultati in termini di ascolto e con una conduzione spumeggiante e sicuramente centrata per un programma come questo.

Ilary Blasi infatti ha saputo gestire questa trasmissione con molta solarità e simpatia, portando a casa un risultato soddisfacente per niente scontato. La giuria poi, nella sua spiccata eterogeneità, ha dato il suo contributo per un prodotto per nulla facile da gestire, con due team dislocati a migliaia di chilometri di distanza l’uno dall’altro. Insomma, come anticipato da queste colonne tempo fa, il ritorno il prossimo anno dell’Isola dei famosi su Canale 5 oltre ad essere scontato per questioni meramente contrattuali, può essere considerato anche un investimento editoriale e di ascolti assolutamente necessario per la programmazione prossima futura della rete ammiraglia Mediaset.

Ma quello della finale nasconde anche un piccolo grande evento, secondo quanto apprendiamo infatti per la prima volta da quando esiste l’isola dei famosi vedrà la proclamazione del suo vincitore direttamente dall’Honduras. Non accadrà infatti come nelle scorse edizioni di vedere l’incoronazione del vincitore da Milano (sede dello studio del programma prodotto in collaborazione con Banijay) e tutto questo per le questioni legati al protocollo Covid che richiede un certo periodo di quarantena per tutte le persone che arrivano da quei luoghi.

Proclamazione del vincitore dell’Isola dei famosi 2021 a distanza dunque, cosa che in se nasconde pure una sua suggestione e che solo la serata del 7 giugno ci farà apprezzare (oppure no) a gusti piacendo.