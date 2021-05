Come si svolgerà la finale dell’Isola dei famosi? Il quesito sarebbe banale se posto in un’epoca pre-covid. Ma tra pandemia, tamponi e obbligo di isolamento anche questo aspetto rischia di diventare un rebus. E non un rebus di poco valore, dal momento che stiamo parlando dell’epilogo del reality, momento in cui verrà nominato il vincitore dell’edizione.

L’appuntamento, per ora, è fissato per lunedì 7 giugno, anche se – visti i recenti precedenti del Gf Vip – è sempre meglio non sbilanciarsi. Per quel giorno molto potrebbe essere cambiato sul fronte dei protocolli e delle regole, fatto sta che ad oggi una pianificazione della puntata è impossibile.

I ‘vip’, qualora rientrassero in Italia come da tradizione, sarebbero costretti ad effettuare una quarantena di circa dieci giorni. Un periodo di clausura che ha già interessato gli eliminati, riapparsi in studio a Milano assai dopo il loro addio alla trasmissione.

L’auspicio è che questa imposizione, prima o poi, venga allentata. Se così non fosse, infatti, i finalisti avrebbero poche alternative. La prima prevedrebbe una anomala incoronazione in Honduras, senza coriandoli e trofeo consegnato da Ilary Blasi. Uno scenario freddo e surreale, ma mai quanto l’ipotesi b, con i naufraghi collegati da remoto, dall’albergo o dalla loro abitazione.

Supposizioni, sia chiaro, come quella di una eventuale creazione di una mini-bolla in Italia, all’aperto e distante dagli studi milanesi, nella quale ‘accogliere’ solo parenti e familiari che, in ogni caso, riabbraccerebbero i concorrenti poco dopo a casa.

Infine, la quarta opzione potrebbe riguarda la messa in onda dello show con un ‘distacco’ di dieci giorni tra la penultima e l’ultimissima puntata. In altre parole, saltare dal 28 maggio al 7 giugno.