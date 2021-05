L’Isola dei Famosi 15, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, in onda, stasera, lunedì 17 maggio 2021, è giunto al diciottesimo appuntamento. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Questa sera i naufraghi dell’Isola lotteranno per il bene più prezioso: l’immunità. Il fil rouge sarà, infatti, la conquista della possibilità di essere immuni che passerà attraverso diversi confronti e sfide.

Anche il popolo dei social potrà prendere parte al gioco e assegnare il preziosissimo riconoscimento a uno dei concorrenti.

Continuano i “super poteri” della super leader Isolde Kostner: anche stasera Isolde si troverà a dover prendere decisioni cruciali per i naufraghi. Riusciranno i suoi compagni d’avventura a strapparle il titolo di leader? Ci sarà un avvicendamento di potere sull’Isola o Isolde resterà imbattuta?

Ospiti di puntata: Gilles Rocca, Brando Giorgi, Vera Gemma, Cecilia Rodriguez, Akash Kumar e Manuela Ferrera.

Chi verrà eliminato al televoto fra Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli?

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda venerdì 21 maggio.

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: CONCORRENTI

I concorrenti, ancora in gioco, sono: Awed, Angela Melillo, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti, Miryea Stabile, Matteo Diamante, Ignazio Moser.

ISOLA DEI FAMOSI: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality si può guardare, in doppio appuntamento, al lunedì e al giovedì, in prima serata, su Canale 5 ed in contemporanea su MediasetPlay. E’ possibile rivedere i video e l’intera puntata.

