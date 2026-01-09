Io sono Farah, la terribile verità viene a galla: Farah manipolata da Behnam con dei farmaci

La prima stagione di Io sono Farah sta per terminare. Le puntate in onda martedì, 13 gennaio, in prima serata su canale 5, metteranno fine alla prima, trepidante stagione della dizi turca che, con i nuovi episodi, regaleranno nuove emozioni, nuovi colpi di scena e nuove sorprese. La trama sarà sconvolta dall’arrivo di Benham, l’uomo che Farah pensava di aver ucciso e a cui Ali Galip ha svelato l’esistenza di Kerim, il figlio che Farah ha avuto dall’uomo e che sta provando a salvare con tutte le sue forze.

I timori di Farah diventeranno realtà quando Benham arriverà a Istanbul. L’uomo mostrerà subito il suo lato più crudele sconvolgendo la vita della dottoressa che, come svelano le anticipazioni che arrivano dalla Turchia, vivrà momenti drammatici a causa della crudeltà dell’uomo di cui pensava di essersi liberata per sempre.

Anticipazioni Io sono Farah: Benham toglie Kerim a Farah?

Dopo essersi salvata dall’attentato organizzato contro di lei e Bade, Farah vivrà momenti di disperazione quando scoprirà che Benham le sta portando via Kerim, la sua unica ragione di vita per il quale farebbe davvero qualsiasi cosa. Come raccontato gli spoiler turchi, l’arrivo di Benham porterà a galla tutte le paure di Farah che, dopo aver sperato di potersi rifare una vita lontano dalla Turchia con il figlio e Tahir, si ritroverà a vivere un nuovo incubo.

Benham pretenderà di portare il bambino in Iran dai suoi familiari togliendolo a Farah che, invece, non ha alcuna intenzione di tornare nella sua terra d’origine e rivivere l’inferno che ha già vissuto. Farah penserà di poter convincere Benham a cambiare idea fino a quando non vedrà le domestiche preparare i bagagli con tutti gli oggetti personali del bambino.

Disperata anche per l’assenza di Tahir che crederà morto per mano dello stesso Benham, manipolata dai farmaci che le somministra l’uomo, avrà delle allucinazioni che la porteranno a vedere Tahir al suo fianco. Allucinazioni che convinceranno la dottoressa a compiere un gesto estremo e disperato. La protagonista della dizi turca, tuttavia, non morirà.

Dopo una settimana, Farah si risveglierà nel suo letto con una flebo nel braccio. Al suo fianco ci sarà proprio Kerim, tornato dall’Iran e Benham le dirà che, in realtà, Tahir non è morto. L’uomo, inoltre, le dirà che Tahir sta per raggiungerli a casa per consegnarle i documenti per il divorzio, ma Tahir si arrenderà davvero rinunciando per sempre alla sua Farah?

La dottoressa, nel frattempo, porterà avanti la sua vita occupandosi di Kerim inconsapevole di quello che le sta facendo Benham: un giorno, recandosi in cucina, vedrà le domestiche scegliere qualcosa nel tè. Farah chiederà alla domestica di servirlo in camera da letto dove, dopo un confronto acceso, avrà dalla domestica la conferma che Benham la sta manipolando somministrandole dei farmaci. Fuori di sé dalla rabbia, sarà pronta a vendicarsi.