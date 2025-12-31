Pericolo per Bade e Farah nelle prossime puntate di Io sono Farah che, come svelano le anticipazioni, regalerà colpi di scena drammatici.

Io sono Farah, anticipazioni drammatiche: spari contro Bade e Farah, lei è in fin di vita

Le prossime puntate di Io sono Farah, come svelano le anticipazioni che arrivano dalla Turchia, saranno davvero drammatiche. A rischiare di perdere la vita saranno Bade e Farah contro le quali si scaglierà Ali Galip. A scatenare la reazione di quest’ultimo sarà il ritrovamento di una microspia nel suo ufficio: i sospetti cadranno subito su Bade il cui atteggiamento, nell’ultimo periodo, non ha convinto totalmente la sua famiglia.

Dopo aver scoperto da Mehmet che il mandante dell’omicidio del donatore di midollo di Kerim è proprio Ali Galip, Farah deciderà di mettere una cimice nel suo ufficio grazie alla quale, ascoltando una conversazione tra l’uomo e Vera, scoprirà anche che è stato lui, trent’anni prima, ad uccidere i genitori di Tahir.

La microspia, tuttavia, non passerà inosservata ma sarà ritrovata da Ali Galip che, convinto sia opera di Bade e Farah, deciderà di vendicarsi il prima possibile.

Anticipazioni Io sono Farah: agguato in auto, chi rischia la vita

Come svelano gli spoiler di Io sono Farah, dopo il ritrovamento della cimice, Ali Galip si convincerà che sia opera di Farah e avendo dubbi sulla nipote Bade che appare sempre più nervosa e che potrebbe aver aiutalo la moglie di Tahir, deciderà di farla controllare. Uno degli uomini dello zio le dirà che la sua auto è dal meccanico e le consegnerà le chiavi di quella di Bekir dicendole di usare quella.

L’auto sulla quale salirà Bade sarà piena di microspie e Ali Galip ascolterà un confronto tra la nipote e Farah. L’uomo, infatti, sentirà la nipote spiegare a Farah che lo zio ha scoperto la presenza della microspia nel suo ufficio e che, presto, si vendicherà. Farah chiamerà subito Mehmet per chiedergli cosa fare dal momento che, per incriminare Ali Galip per l’omicidio del donatore servono delle prove ma non ricevendo risposta, chiederà a Bade di accompagnarla in commissariato.

Mentre si recheranno in commissariato, Bade e Farah si renderanno conto di essere seguite da un’altra auto. Le due, tuttavia, non fermeranno la loro corsa fino a quando una telefonata di Tahir che fa controllare Farah temendo che il suo ex possa farle del male, le costringerà a fermarsi. Proprio in quel momento, da un finestrino leggermente aperto spunterà un mitra, che sparerà contro l’auto delle due ragazze.

I colpi non causeranno gravi conseguenze in Farah che se la caverà con qualche escoriazione mentre Bade sarà in fin di vita. La donna sarà trasportata d’urgenza in ospedale dove, nonostante i soccorsi repentini, verserà in condizioni critiche. Sarà un momento estremamente drammatico che coinvolgerà quasi tutti i protagonisti della dizi turca.