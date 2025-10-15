Io Canto Family punta su Renato Zero: il celebre cantautore super ospite in attesa della finalissima

Io Canto Family chiama Renato Zero. Nella semifinale del programma ci sarà infatti anche il celebre cantautore che impreziosirà la puntata dello show. L’artista presenterà il suo prossimo album “L’Ora Zero” e con l’occasione parlerà di futuro e di nuovi progetti all’orizzonte. Non mancherà occasione per mettere in contatto un volto come Zero con i concorrenti in gara. Si preannuncia, dunque, una puntata ricca di spunti e possibilità.

Ci saranno, dunque, anche Serena Brancale, Ermal Meta, Sal Da Vinci e Giusy Ferreri. Passato, presente e futuro della musica italiana su un unico palco per mettere insieme suggestioni potenzialmente irripetibili. Questo è il vero mantra dello show che vuole riportare le eccellenze del canto in prima serata. Michelle Hunziker, poi, in veste di maestra di cerimonie, sarà il collante perfetto tra tutte queste professioni artistiche.

Io Canto Family con Renato Zero

La situazione del programma è chiara. Il 23 ottobre prossimo ci sarà la finale di quello che – a oggi – è un titolo cult della rete ammiraglia di Mediaset. Anche perché gli ascolti collezionati in questi anni non si possono mettere in discussione. Proprio per questo Canale 5 intende puntare forte sulle presenze illustri che andranno a impreziosire ulteriormente il contenitore musicale.

Avere Renato Fiacchini in trasmissione vuol dire, in qualche maniera, anche anticipare la concorrenza. Zero, infatti, il sabato sarà presente in Rai a Ballando Con Le Stelle ma la campagna promozionale – per tempi e sviluppo – giova a Mediaset che riesce ad aggiudicarsi la presenza del cantautore battendo sui tempi la rete ammiraglia della Rai.