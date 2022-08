Intervista col vampiro diventa una serie TV: info, trama, trailer e data di uscita

28 anni dopo il film con Tom Cruise, Brad Pitt e una giovanissima Kirsten Dunst, il vampiro Lestat nato dalla mente di Anne Rice sta per tornare a tormentare le nostre notti con una nuova serie TV targata AMC, lo stesso network statunitense a cui dobbiamo Breaking Bad e Better Call Saul. Interview with the Vampire (Intervista col vampiro), questo il titolo della serie, sarà a tutti gli effetti un nuovo adattamento dell’omonimo romanzo di Rice col coinvolgimento in prima persona del figlio della scrittrice scomparsa nel 2021.

Christopher Rice, autore proprio come sua madre, ha adattato la sceneggiatura di Intervista col vampiro e figura anche tra i produttori esecutivi insieme ad Alex Kurtzman e Roberto Orci. Cosa sappiamo su questa nuova e attesa serie TV? Di seguito trovate tutte le informazioni, dagli attori e interpreti alla data di uscita, dalle prime immagini ai trailer diffusi fino a questo momento su Intervista Col Vampiro!

Di cosa parla Intervista col vampiro?

Iniziamo col dire che questo adattamento televisivo di Intervista col vampiro proverà a correggere le mancanze del film del 1994, a cominciare dal sottotesto omosessuale che caratterizza il romanzo di Anne Rice e che era rimasto soltanto accennato nel film con Tom Cruise e Brad Pitt. Già solo questa conferma ci fa presagire un adattamento molto più fedele al materiale originale, complice anche una durata piuttosto estesa che non fu possibile nella versione cinematografica.

Siamo in tempi moderni quando il vampiro Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson, già visto in Game Of Thrones) inizia a raccontare la sua storia al giornalista Daniel Molloy (Eric Bogosian). Torniamo indietro fino al 1791, quando in seguito alla morte del fratello, Louis cade in depressione e decide di togliersi la vita. Non ci riesce, ma incontra il vampiro Lestat de Lioncourt (Sam Reid) che lo trasforma e lo condanna di fatto alla vita eterna, costringendolo a vivere di notte e nutrirsi di sangue umano.

Decenni dopo arriva la giovane Claudia (Bailey Bass), una bimba di 5 anni che viene trasformata in vampiro da Lestat. Quest’ultimo e Louis, come una vera coppia, crescono la giovanissima vampira per ben 60 anni, fino a quando Claudia, stanca dell’arroganza di Lestat, prova ad ucciderlo e fugge insieme a Louis. Ci fermiamo qui per non rivelarvi troppo, ma l’avventura ovviamente prosegue e se avete già visto il film del 1994 vi farà piacere sapere che ritroveremo anche in questo adattamento televisivo i tanti personaggi che si avvicenderanno nelle vite dei tre vampiri.

Da quanti episodi è composta Intervista col vampiro?

La prima stagione di Intervista col vampiro sarà composta da 8 episodi della durata di 45-50 minuti.

Quando esce Intervista col vampiro?

Girata tra la fine del 2021 e aprile 2022 quasi interamente a New Orleans, Intervista col vampiro arriverà sui nostri schermi il 2 ottobre 2022. È questa la data in cui AMC trasmetterà la prima puntata in contemporanea sul servizio di streaming AMC+ per poi proseguire per le 7 settimane successive con gli episodi rimanenti.

In Italia al momento non abbiamo notizie circa l’acquisizione dei diritti, ma vista la potenza e la fama del materiale originale e l’accordo tra AMC e Netflix per la distribuzione dei contenuti al di fuori degli Stati Uniti, possiamo immaginare che sarà proprio Netflix a portare in Italia la serie tv di Intervista Col Vampiro.

Non mancheremo di aggiornarvi non appena avremo novità in tal senso, sperando in un arrivo in Italia della serie non troppo in ritardo rispetto agli Stati Uniti.

Personaggi e interpreti di Intervista col vampiro

Ecco i personaggi principali e gli interpreti della prima stagione di Interview with the Vampire (Intervista Col Vampiro):

Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson), protagonista e narratore della vicenda. Originario della Francia, emigra in Nord America da bambino insieme alla famiglia sul finire del 1700;

Lestat de Lioncourt (Sam Reid), è l’anti-eroe dell’opera di Anne Rice, vampiro di nobili origini nato in Francia nel 1760;

Claudia (Bailey Bass), la bambina trasformata in vampiro da Lestat e costretta a vivere la sua vita nel corpo da bambina che aveva al momento della trasformazione;

Rashid (Assad Zaman)

Grace De Pointe Du Lac (Kalyne Coleman), sorella di Louis;

Daniel Molloy (Eric Bogosian), il giornalista a cui Louis inizia a raccontare la propria storia;

Antoinette (Maura Grace Athari), cantante blues.

I teaser, i trailer e le clip ufficiali di Intervista col vampiro

Di seguito trovate tutti i video ufficiali rilasciati per promuovere la serie tv Intervista col vampiro:

Cosa dobbiamo aspettarci dal futuro televisivo dell’universo di Anne Rice?

Se la nuova serie di AMC si rivelerà un successo, possiamo aspettarci l’espansione televisiva dell’universo creato da Anne Rice. Il network, infatti, nel 2020 ha acquisito i diritti della proprietà intellettuale della scrittrice, a partire da tutte le Cronache dei vampiri che includono: