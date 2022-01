Domani, mercoledì 12 gennaio, Canale 5 alle ore 21.00 trasmetterà in esclusiva assoluta Inter-Juventus, gara valida per la Supercoppa Italiana. A sfidarsi, infatti, sono i nerazzurri vincitori dello scudetto e i bianconeri che nella scorsa stagione hanno alzato al cielo la Coppa Italia.

La partita andrà in scena allo stadio San Siro di Milano e metterà in palio il primo trofeo stagionale. La capienza consentita sarà del 50%. In campo non ci sarà Federico Chiesa, reduce dal grave infortunio al ginocchio che lo terrà ai box per alcuni mesi.

Mediaset per l’occasione ha previsto uno studio in diretta con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti gli ex calciatori Alessio Tacchinardi e Stefano Sorrentino. Il pre partita inizierà su Italia 1, al termine dell’ottavo di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Venezia (calcio d’inizio alle ore 17:30), mentre su Canale 5 ci sarà il post partita con la premiazione, i commenti, le interviste e la moviola con Graziano Cesari.

La telecronaca di Inter-Juventus sarà affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. A completare la squadra Mediaset gli inviati Marco Barzaghi, Gianni Balzarini, Alessio Conti, Angiolo Radice e Daniele Miceli.

Ricordiamo che giovedì 13 andranno in scena altri due ottavi di finale di Coppa Italia, ossia Napoli-Fiorentina e Milan-Genoa. Il primo match sarà trasmesso alle 18.00 da Italia 1, il secondo da Canale 5 alle 21.00. La prossima settimana il turno si completerà con Lazio-Udinese, Juventus-Sampdoria, Sassuolo-Cagliari, Inter-Empoli e Roma-Lecce. E anche in questo caso i match saranno proposti in esclusiva dalle reti Mediaset, che detiene i diritti tv della competizione per il prossimo triennio.