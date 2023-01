Questa settimana, torna in campo la Coppa Italia Frecciarossa, con le quattro partite dei quarti di finale che andranno in onda sulle reti Mediaset (Canale 5 e Italia 1) che, come ricordiamo, detiene i diritti della coppa nazionale fino alla stagione 2023-2024 inclusa.

Stasera, scenderanno in campo Inter e Atalanta, in una sfida tutta nerazzurra. La partita andrà in onda su Canale 5 in prima serata, a partire dalle ore 21 (al termine dell’edizione ridotta di Striscia la Notizia). In fondo, trovate tutti gli altri dettagli, dai telecronisti al pre e post-partita.

In piena lotta per un posto in Champions League e, matematicamente, ancora in corsa per lo scudetto nonostante la fuga del Napoli, l’Inter, fresca vincitrice dell’ultima edizione della Supercoppa Italiana ai danni del Milan, incontrerà l’Atalanta dopo aver eliminato il Parma, con non poca fatica, agli ottavi di finale.

Anche i nerazzurri bergamaschi sono in piena zona Champions League per quanto riguarda il campionato, al terzo posto insieme a Lazio e Milan. L’Atalanta si trova ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver eliminato lo Spezia agli ottavi, con una goleada (5-2).

Anche i quarti di finale, come i turni precedenti, saranno gare ad eliminazione diretta, di conseguenza, in caso di pareggio al novantesimo minuto, si procederà con i tempi supplementari e con gli eventuali calci di rigore. In questa formula, solo le semifinali consistono in gare di andata e ritorno.

Chi vincerà questa partita affronterà alle semifinali la vincente tra Juventus e Lazio.

Coppa Italia: come vedere Inter-Atalanta in tv e in streaming

Inter-Atalanta

In diretta alle ore 21 su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero.

A seguire, studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Massimo Mauro, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.

Le partite di Coppa Italia vanno in onda anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset.