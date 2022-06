Sembra trascorso molto più tempo e invece è passato meno di un anno dal trionfo agli Europei (11 luglio 2021). Ed è di nuovo Inghilterra-Italia. La partita, stavolta valida per la Nations League, si disputerà questa sera, 11 giugno 2022, al Molineux Stadium di Wolverhampton (e non a Wembley), che tornerà ad ospitare un match della Nazionale dei Tre Leoni dopo sessantaquattro anni: l’ultima volta fu per Inghilterra-Danimarca (finita 5-2), qualificazione al Mondiale del 1958.

Inghilterra-Italia sarà trasmessa in diretta esclusiva da Rai1 (e live streaming su RaiPlay), con calcio di inizio alle ore 20.45. In telecronaca, come di consueto, Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, mentre gli interventi a bordo campo saranno di Tiziana Alla; Andrea Riscassi completa la squadra per la parte delle interviste.

Nella postazione di commento a bordo campo, Alessandro Antinelli e Lele Adani, che apriranno il collegato già alle ore 20.35, subito dopo il Tg1. Il post partita, a partire dalle 23.00, andrà in onda su Rai Sport +HD, in Notte Azzurra, la trasmissione condotta da Cristina Caruso.

Inghilterra-Italia, terza giornata del Gruppo 3 della Nations League, potrebbe essere già decisiva, soprattutto per i Bianchi di Southgate, ultimi in classifica con un solo punto, dopo la sconfitta contro l’Ungheria e il pareggio contro la Germania.

Il Ct Roberto Mancini, reduce dalla buona vittoria contro l’Ungheria per 2 a 1 (con dati Auditel importanti), proseguirà anche in Inghilterra i suoi ‘esperimenti’ alla ricerca di un nuovo nucleo di giovani e giovanissimi in grado di garantire il ricambio generazionale dopo il trionfo europeo e soprattutto la mancata qualificazione al mondiale in programma in Qatar tra novembre e dicembre 2022.

Il match di stasera si giocherà a porte chiuse per i disordini causati dagli hooligans inglesi proprio prima della finale di Euro 2020 persa ai rigori contro gli azzurri.

Inghilterra-Italia sarà proposta anche da Sky, precisamente da Sky Sport Football in differita a mezzanotte, con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Di seguito, invece, trovate la programmazione dettagliata della pay tv delle altre partite odierne:

Sabato 11 giugno

ore 15, Ucraina-Armenia, Sky Sport Football

telecronaca Antonio Nucera

Ore 18, Diretta Gol, Sky Sport Football

Rep. Irlanda-Scozia telecronaca Filippo Benincampi

Faroer-Lituania telecronaca Luca Mastrorilli

ore 20.45, Olanda-Polonia, Sky Sport Uno

telecronaca Nicola Roggero – Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Ore 20.45, Diretta Gol, Sky Sport Football

Ungheria-Germania telecronaca Luca Mastrorilli

Lussemburgo-Turchia telecronaca Christian Giordano

Montenegro-Bosnia Erzegovina telecronaca Gianluigi Bagnulo