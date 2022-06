Gli ascolti tv di un martedì che serve a far ingranare i programmi estivi in striscia. Prima serata tra calcio e talk politici. L’Italia di Mancini vince sul campo nel match con l’Ungheria per la Nations League e negli ascolti avvicinandosi ai 6 milioni e mezzo di telespettatori. Su Canale 5 il film Eternal Love segue poco sopra il 12% di share e 2 milioni di teste. Boss in Incognito resta su una scia positiva, il milione e mezzo di spettatori che hanno seguito il secondo appuntamento portano l’appuntamento condotto da Max Giusti al terzo posto dei programmi più visti. Seguono in ordine e per numero di telespettatori: Di Martedì su La7, Un’estate ai Caraibi su Italia 1, Cartabianca su Rai 3, Il compagno Don Camillo trasmesso da Rete 4, poi Nove e Tv8.

Nell’access prime time quasi tutte le reti subiscono la presenza della Nazionale al posto di Soliti Ignoti. Striscia la Notizia cala a 2 milioni e mezzo di teste, Un posto al sole ne porta a casa 1,5 milioni, NCIS 1,2 milioni così come anche Otto e mezzo su la7.

Nelle altre fasce c’è da registrate la buona tenuta di Drusilla e l’almanacco del giorno dopo su Rai 2, mentre il calo fisiologico della seconda puntata lo registrano Unomattina estate e Camper, diversa la situazione per Estate in diretta che supera Pomeriggio 5 nelle rispettive parti centrali dei due programmi (1.406.000 ed il 17.25% contro 1.375.000 ed il 16.92%)

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il match Italia – Ungheria , Nations League , ha registrato un netto di 6.406.000 telespettatori, share 32.77%.

Ascolti tv Access Prime Time



Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 717.000 telespettatori, share 3.64%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.346.000 telespettatori, share 23.16% e nel game un netto di 3.663.000, 28.07%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Mattina 667.000, 15.23%. UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 676.000 telespettatori, share 16.36%. Camper 1.417.000, 14.90%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 6 886.000, 9.22% e 1.034.000, 12.75%. Sei sorelle ha registrato 1.025.000, 13.26%. Estate in Diretta ha registrato 1.406.000, 17.25%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 784.000 telespettatori, share 9.52%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.076.000, 24.75%; ore 20:00 4.083.000, 26.05%.

Dati AUDITEL™