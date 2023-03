Da Seattle alla Costiera Amalfitana: per Giacomo Giannotti, attore italiano che ha trovato la popolarità negli Stati Uniti grazie al ruolo del Dr. De Luca in Grey’s Anatomy, c’è un doppio ritorno, al mondo delle serie tv ed al suo Paese natale. A dargli questa possibilità Netflix, che ha annunciato il via alle riprese di Inganno, nuova serie tv, appunto, che sarà distribuita nel 2024.

Un titolo che è frutto dell’adattamento di una miniserie inglese, Gold Digger, andata in onda sulla Bbc One nel settembre 2021: in quel caso, i protagonisti erano interpretati da Julia Ormond e da Ben Barnes, nella versione italiana da Monica Guerritore e da Giannotti.

A loro il compito di portare in scena quello che viene definito “un thriller sentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull’amore; la storia di un’appassionante relazione, in cui non mancano ombre e segreti, che mette in crisi le convenzioni sociali e gli equilibri familiari, sovvertendo il ruolo della maternità nella cultura mediterranea”.

Ambientato, come detto, in Costiera Amalfitana, Inganno segue le vicende di Gabriella (Guerritore), proprietaria di un prestigioso hotel, una donna elegante, fiera dei suoi sessant’anni e consapevole del suo ruolo. I suoi tre figli ormai sono grandi e la vita non sembra riservarle più molte sorprese, finché non incontra Elia (Gianniotti): un ragazzo affascinante, vitale, libero, coetaneo del suo figlio maggiore, che esercita su di lei un fascino irresistibile, ma anche ambiguo e spaventoso. Nonostante la differenza di età, Gabriella si riscopre donna ed amante. Per Elia sarà pronta a mettere in gioco tutto, anche il rapporto con i figli, che la mettono in allarme sul fatto che il ragazzo potrebbe essere un cacciatore di dote (“gold digger” in inglese) e la loro eredità.

Scritta da Teresa Ciabatti (“Tre metri sopra il cielo”), Eleonora Cimpanelli (La Sposa), Flaminia Gressi (Circeo) e Michela Straniero (Nero a metà), Inganno è una produzione di Cattleya -parte di ITV Studios-, per la regia di Pappi Corsicato, che negli anni scorsi ha regalato alla tv un’altra serie, Vivi e lascia vivere, con protagonista una donna in cerca di una rinascita.

Inganno sarà così una delle proposte made in Italy di Netflix per l’anno prossimo. In questi mesi, intanto, ci sono due produzioni italiane della piattaforma che stanno ottenendo un buon riscontro anche all’estero: La Legge di Lidia Pöet, rimasto per tre settimane nella Top Ten delle serie più viste a livello globale con oltre 8 milioni di ore di visualizzazione, ed il film “Era Ora”, schizzato al primo posto tra le pellicole non in lingua inglese più viste della settimana scorsa, con 11 milioni e 550mila ore di visualizzazione.