Il mese di ottobre di Infinity+ è caratterizzato dall’arrivo in catalogo di una nuova stagione di Schitt’s Creek, avvicinandosi sempre più a quella sesta e ultima stagione che conquistando gli Emmy del 2020 ha fatto notare la serie anche ai più distratti a livello internazionale. Inoltre su Infinity+ gli episodi settimanali di Mom 8 e Animal Kingdom 5 mentre prosegue Supergirl.

Infinity+ a Ottobre, il calendario delle serie tv

Novità in arrivo a ottobre su Infinity+ canale in streaming di MediasetInfinity:

1 e 8 ottobre: Animal Kingdom s.5, primi due episodi in anteprima rispetto a Premium Crime dove debutta l’8 ottobre il primo episodio; la quinta stagione riprende dopo gli eventi trascorsi con i protagonisti che devono fare i conti con la morte di Smurf ritrovandosi improvvisamente senza un capo; intanto devono cercare informazioni su Pamela che Smurf ha nominato sua beneficiaria.

s.8 seconda parte, ultimi episodi per la serie tv che racconta la vita di un gruppo di donne alle prese (in passato) con problemi di alcolismo; in quest’ultima stagione è assente la co-protagonista Anna Faris. 28 ottobre: Schitt’s Creek s.5: continuano le avventure della famiglia Rose che continua a sognare gli agi di un tempo

Infinity+ 3 titoli da recuperare

Infinity+ ha al suo interno serie tv da catalogo con cofanetto completo, alcune stagioni complete di serie tv trasmesse dai canali Mediaset Premium e l’on demand delle serie tv in prima visione sui canali Premium (disponibili su Sky). Questo mese vi segnaliamo 3 titoli da scoprire su Infinity+:

A.P. Bio : scorretta e a tratti surreale commedia ambientata nel mondo della scuola dove un professore di filosofia si reinventa professore di una classe avanzata di biologia ma naturalmente farà tutto tranne che insegnare.

: scorretta e a tratti surreale commedia ambientata nel mondo della scuola dove un professore di filosofia si reinventa professore di una classe avanzata di biologia ma naturalmente farà tutto tranne che insegnare. The Vampire Diaries : una serie cult tra vampiri e storie d’amore

: una serie cult tra vampiri e storie d’amore Lethal Weapon: adattamento seriale della storica saga di film action, la serie tv ha avuto non pochi problemi con il co-protagonista Clayne Crawford che è stato allontanato dopo la seconda stagione a causa di contrasti con la produzione e con Damon Wayans; per gli amanti dell’action dai toni leggeri resta un ottimo prodotto di intrattenimento.

Infinity+ come abbonarsi

Ormai da qualche mese Infinity è entrato all’interno dell’evoluzione di MediasetPlay chiamata Mediaset Infinity come sezione (o channel) a pagamento. Per vedere i contenuti di Infinity+ è quindi necessario sottoscrivere un piano mensile al costo di 7.99 € con 14 giorni di prova gratuita oppure a 69€ all’anno o 39€ per 6 mesi. Infinity+ è anche incluso nell’offerta TIMVISION sport a 29.99€ al mese.

L’arrivo di altri channel su MediasetInfinity ha portato alla creazione di offerte con combinazioni di canali a un prezzo scontato rispetto alla loro somma. MediasetInfinity e tutti i suoi contenuti sia gratuiti (come l’on demand dei programmi, delle fiction e delle soap dei canali in chiaro) è disponibile in streaming, tramite app su diversi dispositivi dalle smart tv alle consolle di giochi.