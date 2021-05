MediasetInfinity è in una fase di transizione. Lo dimostrano i titoli in catalogo nella versione pay della piattaforma rinominata Infinity+ in cui proseguono le serie tv in parallelo con i canali Premium e arriva ben poco in catalogo tra le serie tv (ma la piattaforma punta forte sui film a noleggio). Lo scenario dei diritti televisivi e cinematografici è in fermento tra le acquisizioni e la nascita delle diverse piattaforme autonome delle case di produzione, rendendo sempre più complicato portare titoli originali e inediti.

Proseguono in streaming a giugno serie tv come il mystery Manifest (il cui futuro è ancora in bilico non avendo deciso NBC per il suo rinnovo), ma anche Legacies e Shameless che il 29 giugno si concluderà per sempre (?). Ad arricchire il catalogo con titoli presenti con tutti gli episodi e in modo più o meno stabile su Infinity+ arriva Katy Keene, spinoff di Riverdale con al centro il personaggio che dà il titolo alla serie, cancellato però dopo una sola stagione. La serie, ambientata 5 anni dopo Riverdale, racconta la vita, gli amori e le carriere di 4 personaggi dell’universo Archie Comics che provano a sfondare a New York.

Gli amanti del thriller non possono perdersi la terza stagione di The Sinner che sarà interamente disponibile con tutti gli episodi dal 9 giugno. Il detective Ambrose, interpretato da Bill Pullman si ritroverà a dover affrontare un nuovo caso che lo coinvolge in modo diretto e finisce per travolgerlo da un punto di vista emotivo ancor più che lavorativo.

Il calendario delle serie tv su Infinity+ a Giugno

N.B.: su Infinity+ vengono inseriti sia cofanetti con stagioni complete di una serie tv, che gli episodi settimanali delle serie in onda sui canali Premium disponibili su Sky (digitale, satellite e fibra con differenti pacchetti), il giorno indicato di seguito è il successivo alla messa in onda tv

1 – All American 2

2 9 – The Sinner 3

3 14 – Katy Keene (stagione unica)

Proseguono nel corso del mese: