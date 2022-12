Canale 5 fa ai suoi telespettatori un regalo di Natale anticipato: la rete ammiraglia Mediaset ha infatti deciso di riportare in tv Ficarra e Picone, con Incastrati, la loro prima serie realizzata inizialmente in esclusiva per Netflix e che, a quasi un anno di distanza dalla sua uscita in streaming approda anche sul piccolo schermo. Una commedia in puro stile Ficarra e Picone che vi farà ridere e terrà compagnia: volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Incastrati, quando in onda su Canale 5?

Canale 5 ha programmato la messa in onda della prima stagione della serie per mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre 2022, in prima serata. Su Netflix, invece, la serie aveva debuttato il 1° gennaio 2022, mentre negli altri Paesi in cui è disponibile la piattaforma è uscita il 27 gennaio.

Incastrati, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione sono sei, ciascuna della durata di circa 30 minuti. Canale 5 li manda in onda tre per volta per due serate: mercoledì 7 i primi tre episodi ed i restanti tre giovedì 8 dicembre.

Incastrati, trama

Ambientata in Sicilia, la serie è una commedia degli equivoci: due amici, Salvatore e Valentino (Ficarra e Picone), titolari di una piccola azienda specializzata in riparazione di elettrodomestici, restano coinvolti in un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, finiscono per cacciarsi in altri guai, fino a dover fare i conti con la mafia. Non solo: Salvatore deve affrontare la crisi coniugale con la moglie Ester (Anna Favella), mentre Valentino ritrova la sua cotta di anni prima, Agata (Marianna Di Martino), ora poliziotta.

Incastrati, cast

A guidare il cast ci sono, ovviamente, Ficarra e Picone, ma i due attori sono affiancati da altri interpreti:

Marianna di Martino: Agata Scalia, cotta di Valentino ed ora poliziotta

Anna Favella: Ester, moglie di Salvatore, fissata con la sana alimentazione

Tony Sperandeo: Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”

Maurizio Marchetti: Portiere Martorana

Mary Cipolla: Signora Antonietta, madre di Valentino

Domenico Centamore: Don Lorenzo, detto “Primo Sale”

Sergio Friscia: Sergione, giornalista ed amico d’infanzia di Salvatore e Valentino

Leo Gullotta: Procuratore Nicolosi

Filippo Luna: Vicequestore Lo Russo, collega di Agata

Incastrati, registi e sceneggiatori

La serie è diretta da Salvo Ficarra e Valentino Picone, che l’hanno anche scritta con Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. A produrre Attilio De Razza per Tramp Limited.

Incastrati, dov’è stato girato?

Tutti e sei gli episodi della serie sono stati girati in Sicilia. La location principale è Palermo, ma alcune scene sono state girate anche in altri luoghi limitrofi. Tra i luoghi scelti, i Cantieri Culturali alla Zisa, via San Martino, via Papa Sergio, la zona della Piana degli Albanesi e Sciacca.

Incastrati, il monastero

Alcune delle scene più divertenti della serie sono girati in un monastero. La location è l’Abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro a Contessa Entellina, un antico complesso monastico sempre nei dintorni di Palermo. Un luogo sacro fin dal XIII secolo. Nel 1400, Papa Bonifacio IX elevò il monastero ad Abbazia e alla fine del ‘500 iniziarono i lavori per la costruzione del complesso.

Incastrati 2 si farà?

Sì, Incastrati avrà una seconda stagione. L’annuncio è stato fatto dagli stessi Ficarra e Picone in un video (che potete vedere qui in alto), sul set dei nuovi episodi. Netflix non ha ancora annunciato la data di uscita, ma è molto probabile che Incastrati 2 sarà disponibile in streaming nel 2023.

Incastrati, streaming

È possibile vedere Incastrati in streaming su Netflix, per cui la serie è stata prodotta.

Incastrati, trailer

Incastrati, foto

Ecco le foto di Incastrati.