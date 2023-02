Il trailer ufficiale di Incastrati 2 ci rivela non solo le prime immagini della seconda stagione della serie tv ideata per Netflix da Ficarra e Picone, ma ci svela anche quando la vedremo: il mese sarà quello di marzo 2023, quindi tra meno di un mese.

A poco più di un anno (la prima stagione era uscita sulla piattaforma il 1° gennaio 2022), quindi, Ficarra e Picone tornano per il secondo ed ultimo capitolo della loro prima serie tv, che riprenderà proprio da dove si era concluso l’ultimo episodio.

I due protagonisti Salvatore e Valentino avevano investito Martorana (Maurizio Marchetti), il portiere che si è scoperto essere il pericoloso boss mafioso Padre Santissimo, ed il suo braccio destro Cosa Inutile (Tony Sperandeo). Presi in ostaggio, nei nuovi episodi dovranno obbedire ai loro comandi, non senza ovviamente generare situazioni comiche e surreali.

Il tutto, mentre Agata (Marianna Di Martino) continua ad indagare proprio su Padre Santissimo, anche se la presenza nella sua vita di Valentino potrebbe distrarla, come le fa notare il procuratore Nicolosi (Leo Gullotta). Sullo sfondo, il mistero dell’omicidio di Gambino (Sasà Salvaggio), che ha aperto la serie e da cui sono cominciati i guai dei due protagonisti, che sembrano essere stati incastrati volutamente per quell’assassinio.

Le riprese, effettuate nel 2022, si sono svolte anche in questo caso in Sicilia, che resta la location perfetta per le storie raccontate da Ficarra e Picone, che di Incastrati 2, oltre che essere ideatori, sono anche i registi. Sei gli episodi di questa seconda stagione, che i due attori comici hanno già annunciato che sarà l’ultima.