Mentre gli abbonati a Netflix hanno visto ad inizio 2022 la prima stagione ed il pubblico di Canale 5, a dicembre dello stesso anno, ha potuto seguirla in tv, Incastrati 2, seconda stagione della serie tv scritta, diretta ed interpretata da Ficarra e Picone, è già realtà. Il 28 gennaio 2022, infatti, tramite un video annuncio (che potete vedere sotto) il duo comico ha comunicato di essere al lavoro sui nuovi episodi della loro prima serie tv. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Incastrati 2, uscita

Netflix non ha ancora annunciato la data di uscita della seconda stagione. Con ogni probabilità i nuovi episodi usciranno nell’arco del 2023, a più di un anno dall’uscita della prima stagione.

Incastrati 2, trama

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DELLA PRIMA STAGIONE-

La seconda stagione parte dal finale aperto della prima, con Salvo (Ficarra) e Valentino (Picone) di fronte a Martorana (Maurizio Marchetti), il portiere che si è scoperto essere un boss mafioso, ed a Cosa Inutile (Tony Sperandeo), che sono riusciti a sfuggire alla retata della Polizia tramite cui i due protagonisti sono stati salvati.

La serie proseguirà quindi raccontando cosa succederà loro e cercando di capire chi li abbia incastrati, dal momento che la chiamata per intervenire nell’appartamento di Gambino (Sasà Salvaggio) era stata una trappola.

Incastrati 2, il cast

Incastrati, le foto della serie tv Netflix di Ficarra e Picone Guarda le altre 19 fotografie → Il cast principale della seconda stagione è lo stesso della prima, con tutti gli attori confermati

Salvatore Ficarra è Salvo;

Valentino Picone è Valentino;

Marianna Di Martino è Agata Scalia, agente di Polizia che torna in Sicilia dopo qualche anno fuori, nonché interesse amoroso di Valentino;

Anna Favella è Ester, moglie di Salvatore (che tradisce con Gambino) e sorella di Valentino;

Mary Cipolla è la Signora Antonietta, madre di Valentino ed Ester;

Maurizio Marchetti è il Portiere Martorana, al lavoro nel condominio in cui vive Gambino, ma soprattutto il boss di cui nessuno conosce l’identità;

Tony Sperandeo è Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”, uno degli uomini del boss;

Domenico Centamore è Don Lorenzo, detto “Primo Sale”, uno degli uomini del boss;

Sergio Friscia è Sergione, reporter televisivo ed ex compagno di classe dei protagonisti.

Incastrati 2, registi e sceneggiatori

La serie è scritta da Salvo Ficarra e Valentino Picone, Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Ficarra e Picone sono confermati alla regia, così come a produrre Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited.

Incastrati 2, quante puntate sono?

Netflix non l’ha ancora confermato, ma il numero di episodi dovrebbe essere lo stesso della prima stagione, ovvero sei, ciascuno della durata di circa venticinque minuti.

Incastrati 2, location

Anche la seconda stagione della serie vedrà la Sicilia protagonista, con numerose location. Le riprese sono iniziate nell’estate del 2022.

Incastrati 3 si farà?

Per ora, da parte di Ficarra e Picone non c’è l’intenzione di proseguire la serie dopo la seconda stagione. Come detto da loro a Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, “La seconda stagione chiude la serie, che è stata pensata per non proseguire oltre. Il finale svelerà quello che era il progetto iniziale”. Incastrati 2 sarà quindi l’ultima stagione della serie.

Incastrati 2, streaming

Anche la seconda stagione esce in esclusiva su Netflix, per cui è necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).

Incastrati 2 su Canale 5?

È ancora presto per dire se anche la seconda stagione della serie sarà mandata in onda su Canale 5: se così fosse, avverrà comunque ad un anno circa di distanza dalla pubblicazione online della serie.