Imma Tataranni si conferma una “corazzata” su Raiuno, Chi Vuol Essere Milionario? in affanno su Canale 5. I dati Auditel del 15 marzo 2026

Imma Tataranni 5 continua a coinvolgere i telespettatori. La serie con protagonista Vanessa Scalera è una vera e propria conferma per Raiuno che continua a scommettere sulla capacità di Francesco Amato alla regia per creare una vastità di equilibri sempre diversi all’interno di un unico titolo ormai solido da molti anni. Imma Tataranni alla sua quinta stagione non smette di conquistare il pubblico, le percentuali Auditel lo confermano.

La fiction conquista il 23,8% di Share, confermandosi prima negli ascolti. Ottimo anche il riscontro in digitale con le visioni su RaiPlay. Fatica, invece, la concorrenza con Chi Vuol Essere Milionario? – Il Torneo. La conduzione di Gerry Scotti non è in discussione, ma forse la nuova versione del programma – complice anche l’orario di messa in onda – è eccessivamente lunga e ripetitiva. La dinamicità di un quiz così longevo ne risente.

Imma Tataranni 5 conquista la prima serata, fatica il Milionario

Per questo guadagna appena il 13,6% di Share, percentuale che non cambia di settimana in settimana. Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 punta sulla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Invernali arrivando al 3,3% di Share, mentre Rai3 ritrova Presadiretta al 5,3% di Share. La seconda parte di programma si attesta sul 3,3%. Rete4 sceglie, invece, Fuori dal Coro arrivando al 5% di Share. Italia Uno ritrova Le Iene presentano: Inside. La trasmissione di Davide Parenti, nella sua versione dedicata all’approfondimento, totalizza il 7,8% di Share.

Su La7 prosegue lo speciale riguardante il caso Epstein, dal titolo “Il racconto continua”, che ottiene il 2,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva all’1,5% di Share con Men in Black: International. Nove ritrova Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio e il suo nutrito parterre di ospiti. La trasmissione raggiunge l’8,2% di Share, mentre nella parte chiamata Il Tavolo il programma arriva al 7,9% di Share. La porzione finale, denominata L’importante è Finire, guadagna il 6,9% di Share.

De Martino sorpassa Scotti in preserale

Taken 3 – L’ora della verità, sul canale 20, conquista il 2,4% di Share. Su Rai4 A testa alta si fa bastare l’1,5% di Share, mentre su Iris Gangster Squadra non va oltre l’1,3%. Stesso punteggio per RaiMovie che, però, sceglie Balla coi Lupi. La sfida nel preserale generalista italiano vede nuovamente imporsi Affari Tuoi, dopo qualche puntata a inseguire, su La Ruota della Fortuna. Stefano De Martino ottiene il 24,1% di Share contro il 23% conquistato da Gerry Scotti. Una diatriba catodica ricca di contro sorpassi.