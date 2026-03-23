Imma Tataranni domina con il 25,3%. Cresce il Milionario, ma non va oltre il 15% di Share. I dati Auditel del 22 marzo 2026

Imma Tataranni 5 prosegue con il proprio percorso domenicale e si conferma una vera e propria certezza per il Servizio Pubblico. La fiction con protagonista Vanessa Scalera, da quando è iniziata, non ha mai tradito – in termini di numeri – le aspettative. La realtà è che il titolo è forte, ormai il pubblico sembra essersi fidelizzato. La platea televisiva conosce bene i personaggi e anche le storie sono sempre più avvincenti.

Le new entry, come Rocco Papaleo, sono arrivate a completare un mosaico solido e a suo modo perfetto. Questo consente di arrivare al 25,3% di Share senza apparente fatica. Chi guadagna terreno, ma non riesce a imporsi come vorrebbe è Chi Vuol Essere Milionario? Il titolo con Gerry Scotti alla conduzione cresce rispetto alle scorse settimane. Dal 13% di Share, in media, siamo passati al 15%. 14,9% per la precisione. Numeri in salita, ma ancora lontani dalla zona in grado di impensierire la concorrenza. Ci sono alcuni aspetti che andrebbero migliorati. In primis l’orario di inizio.

Imma Tataranni 5 leader di ascolti in prima serata

Il programma – nella versione torneo – comincia alle 22.00. Timing eccessivo per gli affezionati che finiscono ogni domenica all’una di notte. La scalata verso il milione dei rispettivi concorrenti può essere stimolante, ma i telespettatori non riescono ad arrivare alla fine per motivi di orario. Le persone faticano a seguire il programma a causa della collocazione impegnativa. Aspetto sottolineato a più riprese sui social ufficiali dell’azienda: gli utenti chiedono un atteggiamento diverso.

L’appello dovrebbe stimolare riflessioni ai vertici aziendali, le basi per fare un ottimo lavoro ci sono. I numeri confermano che l’interesse non manca. Il ritmo e la gestione oraria, però, si rivelano fondamentali per cercare di invertire la rotta e riportare uno show longevo – come quello condotto da Scotti – ai fasti che merita. Le reti cadette scelgono altro: Rai2 propone il film Martedì e Venerdì arrivando all’1,8% di Share. La terza rete di Viale Mazzini si rifugia in PresaDiretta al 5,1% di Share. PresaDiretta Più cala al 4,7% di Share, ma paga anche in questo caso l’ora tarda. Gli standard restano piuttosto buoni.

Le Iene tiene bene anche nella versione Inside

Stesso punteggio (4,7% di Share) per Fuori Dal Coro su Rete4. Italia Uno arriva all’8,2% di Share con Le Iene presentano: Inside. La versione approfondimento del programma di Davide Parenti è sempre una certezza per il canale che ottiene standard importanti anche con la versione classica del format. Numeri su cui costruire le prossime stagioni di entrambi i contenitori televisivi. La7 conquista l’1,6% di Share con Don’t Say a Word in attesa della maratona elettorale di inizio settimana sul Referendum Costituzionale.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, pensa allo sport trasmettendo il Gran Premio di MotoGP. Evento che assicura il 4,2% di Share. Nove bottino pieno con Che Tempo Che Fa. Il talk show targato WBD con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ottiene il 9,1% di Share con il 6,9% nella parte chiamata Il Tavolo. L’importante è finire si attesta sul 6,4% di Share. Numeri in crescita per la trasmissione in ogni sua porzione di programma. Il pubblico non rinuncia a quello che ormai è diventato per molti un appuntamento fisso.

Affari Tuoi stacca La Ruota della Fortuna

Il Canale 20 si attesta sul 2,2% di Share con la sfida tra Real e Atletico Madrid. Rai4 si ferma all’1,9% di Share con Escape Plan – Fuga dall’inferno, mentre RaiPremium con la replica di STEP (Stasera Tutto È Possibile) raggiunge l’1,6% di Share. Cresce Cine34 con Benvenuti al Sud arrivando al 2,6% di Share. Il preserale italiano vede Stefano De Martino arrivare al 24,9% di Share con Affari Tuoi, mentre La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti si ferma al 23,1% di Share.