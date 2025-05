-SEGUI IL LIVEBLOGGING DELLA CONFERENZA STAMPA DI IMMA TATARANNI 4!-

Imma Tataranni 4, dopo essere passata per Sanremo, sta per debuttare su Rai 1: il personaggio interpretato da Vanessa Scalera (tra gli ospiti, appunto, della serata finale del Festival) è infatti pronto a tornare in onda con i nuovi episodi, presentati nella conferenza stampa di oggi, giovedì 20 febbraio 2025, alle 12:00, che TvBlog seguirà in liveblogging.

Dal Circolo Sportivo Rai di Tor di Quinto a Roma va in scena quindi il lancio della nuova stagione, alla presenza del cast: oltre a Vanessa Scalera, anche Massimiliano Gallo (Pietro, marito di Imma), Alessio Lapice (Calogiuri, collaboratore della protagonista, da cui è attratto e ricambiato) e Barbara Ronchi (Diana, assistente di Imma). Con loro, anche il regista Francesco Amato, gli sceneggiatori e i produttori di Rai Fiction, Ibc Movie e Rai Com.

Composta da quattro episodi per altrettante prima serate, sempre tratti dai romanzi di Mariolina Venezia editi da Einaudi, Imma Tataranni 4 esplorerà la crisi tra Imma e Pietro, dopo i tradimenti di entrambi. Tra un caso da risolvere e l’altro, Imma deve capire cosa fare della sua relazione con il marito e della sua attrazione verso Calogiuri.

Anche questa stagione, in onda da domenica 23 febbraio, alle 21:30, su Raiuno e in streaming su RaiPlay, è girata a Matera, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission. Venerdì 21 febbraio il primo episodio sarà in anteprima su RaiPlay.