Il successo di una serie lo si misura anche con le repliche. In questo senso, dunque, Imma Tataranni va intesa come una delle fiction Rai più apprezzate dal pubblico. Basta guardare gli ascolti delle riproposizioni degli episodi della seconda stagione, in onda in questa settimane e che si aggirano intorno ai tre milioni di telespettatori.

Numeri che diventano ancora più importanti se si considera innanzitutto che quegli stessi episodi sono andati in onda solo pochi mesi fa, ad inizio stagione, quando Raiuno trasmise la seconda stagione della stagione 2 (la prima parte era andata in onda nell’autunno 2021). Circa cinque mesi di distanza, e soprattutto all’interno della stessa stagione tv. Senza contare, poi, che le puntate sono sempre recuperabili su RaiPlay, dove Imma Tataranni resta tra le fiction più viste della piattaforma.

Relativamente giovane (la terza stagione deve ancora andare in onda e il primo episodio ha debuttato nel 2019), la produzione ambientata a Matera gode evidentemente di un grande affetto da parte dei telespettatori. I motivi sono due: innanzitutto, la componente crime, uno dei migliori agganci per una serie tv verso un pubblico in cerca di misteri da risolvere insieme ai protagonisti. E poi, appunto, i protagonisti stessi, che nel mare magnum di proposte orientate al poliziesco devono assolutamente fare la differenza.

E il personaggio di Imma Tataranni, nato dalla penna di Mariolina Venezia (che ad oggi ha scritto cinque romanzi a lei dedicati, editi da Einaudi), sa fare la differenza. Devota alla giustizia, incorruttibile, capace di sistemare chiunque provi ad ostacolarla, è al tempo stesso una donna dal forte potere identificativo, con le sue ossessioni, dei rapporti familiari che non sempre vanno come vorrebbe e le tentazioni che la vita di tutti i giorni ci pone davanti.

La sua incorruttibilità nel lavoro viene un po’ meno nella sfera privata: e se i casi di puntata servono a quel gancio crime a cui abbiamo fatto cenno sopra, la sua storia mai consumata se non solo tramite sguardi e mezze parole con Calogiuri (Alessio Lapice) diventa l’altro motore grazie a cui la serie riesce a funzionare. Oltre, ovviamente, alla straordinaria interpretazione che Vanessa Scalera è riuscita a portare sul set fin dal primo episodio

«L’Abbiamo “arrotondata” senza mai rinunciare a un elemento non convenzionale per la televisione generalista: è fuori dagli schemi», ha raccontato Francesco Amato, regista fin dalla prima stagione, a La Repubblica. «Imma è speciale, sta allo stesso livello di noi spettatori, ma dà conto dei segreti delle donne, vive le emozioni, anche vergognandosene e cercando la propria libertà. Questo ha trovato un consenso. E poi ha la grande sicurezza di avere un uomo che la ama incondizionatamente, perché lei è stata l’occasione del riscatto di Pietro (Massimiliano Gallo, ndr). Si dice che dietro a un uomo importante ci sia una grande donna. Spesso è vero il contrario, solo che è meno raccontato».

Una formula più che confermata per la terza stagione, le cui riprese si sono da poco concluse: “ça y est c’est fini” (“ecco, è finita”), ha scritto Vanessa Scalera sui social. Mentre il pubblico in tv seguiva le repliche, Rai Fiction ed Ibc Movie hanno infatti lavorato ad otto nuovi episodi (diretti da Amato e da Enrico Rosati), che arriveranno sul piccolo schermo nella prossima stagione (e si spera che non ci sia più quella divisione tra prima e seconda parte che ha fatto patire non poco i fan della serie).

Dalle prime indiscrezioni trapelate sul set, sappiamo che Pietro (Massimiliano Gallo) proverà a riconquistare Imma, con cui il rapporto è in crisi da tempo, anche rimettendosi in forma con l’aiuto di una personal trainer che avrà il volto di Sara Drago (vista in Call My Agent Italia). Ma Tataranni avrà ancora a che fare con Calogiuri: il poliziotto, ripresosi dopo la ferita causata dalla sparatoria nel finale della seconda stagione, torna a lavorare a fianco della protagonista.

«Si fida meno», ha raccontato Lapice, «è come se il coma gli avesse tolto dei filtri. È più spigoloso, guardingo, inizia ad avere il dubbio che Tataranni gli nasconda qualcosa. Man mano che recupera sé stesso, è come se diventasse più padrone della sua vita e delle sue azioni. Inizia a ricordare il rapporto vero con Imma, che in parte ha rimosso. Nei primi due episodi della terza stagione, lui studia lei e lei studia lui». Uno studio che porterà, finalmente, alla passione vera e propria. A rivelarlo è Scalera: «Non era possibile andare avanti così, con quegli sguardi. D’altronde io sono teorica che una scappatella in un matrimonio solido come quello di Pietro e Imma ci può stare».

Tornado alla misura del successo di una serie, altro fattore sono le guest-star. E Imma Tataranni 3 ne avrà una d’eccezione: Gianni Morandi, avvistato sul set per delle riprese che lui stesso aveva annunciato poco prima. Ora sappiamo meglio chi interpreterà, ovvero… se stesso. In uno dei episodi, infatti, Morandi dovrà aiutare Imma Tataranni a risolvere un caso, anche se la sostituto procuratore, sua fan, farà fatica a mantenere il giusto distacco con il cantante, di cui dovrà valutare l’eventuale ruolo all’interno del caso stesso.