Piccoli dettagli, affatto impercettibili se nel frattempo si è intervenuti per rimuoverli. Dallo spot dell’ammorbidente che vede protagonista Ilary Blasi sparisce ogni riferimento a Francesco Totti, che appariva in una foto di coppia incorniciata sul comodino di fianco al letto.

Un contorno che anni fa sembrava scontato, quasi doveroso, divenuto tuttavia ingombrante negli ultimi mesi, con la coppia apparentemente perfetta esplosa all’inizio dell’estate. Ecco allora la necessità di ‘ripulire’ la nuova versione della pubblicità – in onda dalla fine di agosto – dove la conduttrice finge di trovarsi sotto ad un nubifragio per evitare di andare in studio e rimanere a letto per godersi il profumo del detersivo sponsorizzato.

E proprio mentre la Blasi viene inquadrata sommersa dai cuscini, si nota chiaramente la sparizione di due immagini in compagnia dell’ex capitano della Roma.

Niente più traccia inoltre del pallone che nei promo precedenti veniva colpito volontariamente dalla showgirl per poi incolpare Francesco e costringerlo a dormire sul divano. Frase questa che era già stata tagliata nel passato spot, una volta che il gossip aveva intrapreso una determinata strada.

Ennesima dimostrazione di come la finzione delle pubblicità cozzi spesso con la vita reale con colpi di scena clamorosi ed inaspettati. Meglio quindi evitare di sbilanciarsi troppo, anche quando determinati epiloghi appaiono inimmaginabili.