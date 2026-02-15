Ilary Blasi e la stoccata ironica a Kim Kardashian: “Scansate proprio” | FOTO

Ilary Blasi è in rampa di rilancio dopo l’approdo al GFVip. La nota conduttrice torna al timone del programma dopo l’auto sospensione da Mediaset di Alfonso Signorini. Mentre c’è chi si tutela e cerca di difendersi da possibili scandali, Blasi prova a tessere le fila del suo prossimo futuro non solo in ambito professionale. L’ex moglie di Francesco Totti avrebbe ricevuto la proposta di matrimonio dal nuovo compagno Bastian Muller, noto imprenditore tedesco.

Rimane il condizionale perchè l’anello di brillanti, regalato dall’uomo, non ha portato la presentatrice a scrivere “Ci sposiamo”. Ha solo postato una foto con il presente e la didascalia: “My forever Valentine”. Il mio Valentino per sempre. Considerando che il 14 febbraio è la festa degli innamorati, quel per sempre lascia presagire a una promessa duratura. Dovrebbe, quindi, seguire una nuova celebrazione ma su questo non ci sono conferme.

Ilary Blasi “sfida” Kim Kardashian

Se la natura sentimentale procede a gonfie vele, quella professionale va ancora meglio. La nuova esperienza al GFVip ha galvanizzato la conduttrice che, nel tempo libero, si concede anche qualche fuoriprogramma ironico. La vediamo – grazie ai social – in palestra e mentre si allena riesce a imitare un noto trend social che ha animato le tendenze recenti. Al punto da entusiasmare persino una delle sorelle Kardashian: nello specifico, Kim.

La quale ha postato il video mentre cercava di replicare un esercizio acrobatico con l’aiuto del partner. Il risultato, per la ricca imprenditrice nonché icona pop, è stato tutto da ridere. La Blasi, di contro, prova a fare lo stesso e ci riesce. A quel punto posta la “prodezza” sul proprio profilo ufficiale e accompagna “l’impresa” con una didascalia ironica inequivocabile: “Kim Kardashian, scansate proprio”. Fuori dal Raccordo Anulare di Roma, vuol dire: Kim Kardashian, spostasti che lo faccio meglio io”.

Risposta iconica

Inutile dire che i fan della Blasi sono andati immediatamente in visibilio. Risate e colpi di scena hanno accompagnato questa trovata, in men che non si dica il contenuto è andato virale pur trattandosi esclusivamente di una stories. Ormai Ilary Blasi è lanciatissima verso un futuro roseo, sia in ambito lavorativo che sul piano sentimentale, anche atleticamente sembra non essere seconda a nessuno. Neppure a Kim Kardashian.