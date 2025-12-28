Il Volo batte Il Festival del Circo di Montecarlo, La Città Ideale sfiora il 6% al debutto. I dati Auditel del 27 dicembre 2025

Il Volo chiude in crescendo le repliche del loro concerto celebrativo, Tutti per Uno – Viaggio nel tempo conquista il 17,4% di Share. Mediaset trionfa in prima serata contro il Festival del Circo di Montecarlo che totalizza il 16,2% di Share. Rai2 arriva al 5,4% di Share con SWAT. Rai3 invece propone La Città Ideale all’esordio, che raggiunge quasi il 6% di Share.

La trasmissione si ferma al 5,7% di Share. Rete4 punta sul cult Assassinio sull’Orient Express che raggiunge il 3,5% di Share. Italia Uno si attesta sul 6,5% di Share grazie a Shrek 2 che resta un grande classico d’animazione in grado di far sempre presa su un certo tipo di pubblico. La7 con Il Club delle Prime Mogli si accontenta del 3,2% di Share.

Il Volo supera il Circo di Montecarlo

Cairo, in questo periodo di festività, ha scelto di tenere in primo piano l’informazione per poi cimentarsi in prima serata con qualche esperimento tra film e trasmissioni. I risultati, anche rispetto alle scelte di La7 Cinema, stanno arrivando in relazione ai picchi di ascolto e alla gestione dei flussi. Tv8 punta, anche nei giorni di festa, su 4Ristoranti che sfiora il 2% di Share fermandosi all’1,9%. Lezioni private, il programma di Luca Sommi, resta all’1,3% di Share sul Nove.

Il Canale 20 sceglie il secondo capitolo della saga Fast&Furious totalizzando l’1,7% di Share. Rai4 con The Menu raggiunge l’1,1% di Share. IT – Una mente pericolosa, invece, cresce su Iris arrivando all’1,7% di Share. RaiMovie, con Pinocchio, arriva all’1,1% di Share. RaiPremium, invece, ripropone la rubrica Purché Finisca Bene con l’episodio Mai scherzare con le stelle arrivando all’1,4% di Share. TopCrime, con Poirot – Memorie di un delitto, conquista l’1,5% di Share.

Scotti sfiora il 28% nel preserale

La sfida nel preserale generalista italiano si compone del dualismo tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti che si ferma al 27,5% di Share. Il conduttore di Pavia, con la collaborazione di Samira Lui, prende il largo rispetto al collega partenopeo Stefano De Martino che ottiene il 24% di Share. Il gioco di Canale 5 funziona anche durante le feste. Raiuno ottiene consenso, ma non riesce a tenere il passo della concorrenza.

La prova del nove sarà il prossimo 6 gennaio 2026 quando ci sarà lo speciale dedicato alla Lotteria Italia. Il gioco dei pacchi arriverà in prima serata con una puntata che si svilupperà a partire dall’access prime time per poi andare avanti fino alla mezzanotte con l’estrazione finale del biglietto vincente da 5 milioni di euro. Appuntamento che potrebbe mettere a dura prova Scotti e il gioco che fu di Mike Bongiorno.