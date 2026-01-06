Il teatro spopola anche in tv: la commedia di Salemme tocca il 17,5% di Share. Io Sono Farah resta al 12,1%. I dati Auditel del 5 gennaio 2026

Vincenzo Salemme porta il teatro in tv e vince la serata del 5 gennaio 2026. Viale Mazzini si impone su Cologno Monzese che, però, conquista di un’incollatura il preserale grazie a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Indietro Io Sono Farah.

Ogni promessa è debito si conferma una novità attesa e coinvolgente per il pubblico di Raiuno. Viale Mazzini torna a rimettere al centro le commedie teatrali e vince la serata. Vincenzo Salemme propone una sua creazione: un atto scritto e diretto dal regista e interprete partenopeo con la collaborazione della sua compagnia teatrale. Il risultato è pari al 17,5% di Share, senza contare le visualizzazioni in digital. Il contenuto, infatti, rimarrà disponibile su RaiPlay.

Esattamente come le altre rappresentazioni dell’artista, compreso il riadattamento del celebre Natale in casa Cupiello scritto e diretto originariamente da Eduardo De Filippo. Fatica, stavolta, Canale 5 con Io Sono Farah. La soap turca si ferma al 12,1% di Share. Mamma ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York tocca l’11,6% di Share su Italia Uno. La rete cadetta di Mediaset insinua l’ammiraglia, Rete4 (con Quarta Repubblica) raggiunge il 7,9% di Share.

Vincenzo Salemme vince con la commedia teatrale, Io Sono Farah resta indietro

In termini di numeri, la soap opera ha rischiato di rimanere schiacciata dal “fuoco amico”: vuol dire che Io Sono Farah non ha subìto soltanto la concorrenza di Salemme, ma comincia a patire anche le scelte di Cologno Monzese. Non si può parlare di flop perchè si tratta di un titolo di importazione, ma sicuramente il contenuto comincia ad avere un momento di stanca. Dalle parti di Viale Mazzini, invece, Rai2 sceglie Il Collegio ottenendo il 3,3% di Share.

Anche in questo caso le valutazioni vanno fatte in altro modo: il programma in digital first è letteralmente schizzato dal punto di vista numerico, le visualizzazioni in digitale trionfano rispetto al risultato televisivo. Per questo il programma viene riproposto – solo successivamente – sul piccolo schermo dando priorità alla rete e all’applicazione ufficiale dell’azienda. Rai3 propone Il ragazzo e l’airone toccando il 3,1% di Share.

De Martino attaccato a Scotti nel preaserale

Una giornata particolare, in replica, su La7 arriva al 4,5% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta sul riadattamento dei classici: I tre moschettieri – Milady tocca il 2,3% di Share. Sul Nove, la puntata festiva di Cash or Trash, il Natale dei tesori ottiene il 2,5% di Share. Il Canale 20, con Morbius, conquista l’1,6% di Share. In leggero rialzo Rai4 con 65 – Fuga dalla Terra che conquista l’1,9% di Share, stesso punteggio per Iris con Fuga per la vittoria.

Un dollaro tra i denti raggiunge l’1% di Share, tanto basta a RaiMovie per attestarsi nel palinsesto. Il preserale, invece, continua a vedere contrapposti Gerry Scotti e Stefano De Martino con La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Anche nell’anticipo di Epifania la spunta il conduttore di Pavia ma di un decimo. Infatti La Ruota della Fortuna chiude al 25,5% di Share, mentre Affari Tuoi si attesta sul 25,4% di Share. Molte persone sono rimaste su Raiuno in attesa di Salemme: De Martino si è rivelato un ottimo gancio.