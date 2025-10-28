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“Il Collegio 9” conquista RaiPlay: record di visualizzazioni per la stagione digital first, numeri di un successo annunciato

Il Collegio 9 conquista RaiPlay con numeri da record, confermandosi la stagione digital first più seguita

di Giuliana Marra
“Il Collegio 9” conquista RaiPlay: record di visualizzazioni per la stagione digital first, numeri di un successo annunciato
28 Ottobre 2025 16:33

“Il Collegio 9” prima delle nove edizioni digital first del celebre docu-reality, sta riscuotendo un successo straordinario su RaiPlay. La stagione si è rapidamente posizionata al primo posto nella classifica complessiva della piattaforma, confermando l’interesse del pubblico per il format e la sua capacità di attrarre spettatori di tutte le età. Dal debutto dei provini, il 2 ottobre, la stagione ha superato 6,2 milioni di visualizzazioni, di cui 5.200.000 solo per la nona edizione. Prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali sotto la direzione di Marcello Ciannamea, in collaborazione con Banijay Italia,il programma conferma le aspettative di successo.

Il ritorno nel 1990: nuove sfide per i collegiali

Le porte del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso si sono aperte per accogliere i nuovi studenti, chiamati a sostenere l’esame di terza media in un contesto storico segnato dall’energia e dai cambiamenti rapidi dei primi anni Novanta. Tra cassette registrate dalla radio e le monete da mille lire, i ragazzi vivono un’immersione totale nell’epoca in cui le serie televisive americane dominavano la scena.

A guidare il collegio rimane il rigoroso Preside Paolo Bosisio, affiancato dal corpo docente storico con volti noti come Andrea Maggi (italiano ed educazione civica), Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), David W. Callahan (inglese), Alessandro Carnevale (arte) e Luca Raina (storia e geografia). A loro si uniscono tre nuovi insegnanti: Giusi Serra per la musica, Lucia Bello per l’educazione fisica e la dottoressa Monica Calcagni, medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, che conduce un corso di educazione sessuale, novità assoluta di questa edizione.

Voce narrante e contenuti esclusivi

A raccontare le vicende dei collegiali è la voce di Pierluigi Pardo, che con il suo stile fresco e coinvolgente avvicina ulteriormente il pubblico alle dinamiche del collegio. Dal 30 ottobre, saranno disponibili in esclusiva su RaiPlay le prossime quattro puntate, offrendo un’esperienza digitale completa agli spettatori.

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