In anticipo di un paio di giorni rispetto al previsto, procedono le indagini de Il Silenzio dell’Acqua 2. Contrariamente a quanto annunciato la settimana scorsa, infatti, la fiction di Canale 5 con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti da oggi, 2 dicembre 2020, va in onda il mercoledì sera, sempre alle 21:20, per lasciare spazio alla puntata serale del Grande Fratello Vip, che così ritrova il suo doppio spazio in palinsesto.

Cosa succede nella seconda puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2?

Ma scopriamo cosa succede nella seconda puntata. Dopo aver trovato i cadaveri di Sara (Margherita Laterza) e del figlio Luca (Pietro Belloni), Luisa (la Angiolini) ed Andrea (Pasotti) continuano ad indagare per capire chi li abbia uccisi.

I due scoprono così che è stata Katja (Silvia Degrandi), la misteriosa proprietaria dell’albergo Riviera, a pagare Rocco (Giulio Corso): i due non solo erano amanti, ma è stata la donna a fare in modo che Sara scoprisse della loro relazione. Intanto, al funerale delle due vittime c’è anche Beatrice (Miriam Guaiana) che, lacerata dal dolore, confessa ai due investigatori che Rocco in casa ha una pistola.

Andrea, intanto, a casa deve affrontare il ritorno di Elio (Stefano Pesce), il padre naturale di Matteo (Riccardo Maria Manera): Roberta (Camilla Filippi) si trova costretta a raccontare al figlio la verità, ovvero che è stata lei ad allontanare Elio, giudicandolo poco affidabile. Luisa, intanto, è sempre più affezionata alla piccola Giulia (Jessica Claudia Paun), che le rivela che anche Luca aveva una pistola in casa.

Le indagini portano anche a scoprire che Luca faceva il contrabbandiere, attività in cui era coinvolta anche sua madre. Matteo, infine, accetta di riconoscere Elio come suo padre: un momento che viene festeggiato in Slovenia, a casa di Elio, dove i due sono raggiunti anche da Roberta, che ritrova alcuni luoghi della storia con l’uomo.

Il Silenzio dell’Acqua 2, streaming

E’ possibile seguire Il Silenzio dell’Acqua 2 in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.