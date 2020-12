Oggi, sabato 12 dicembre, prosegue il viaggio de Il provinciale, il programma del sabato pomeriggio di Rai2, in onda alle 17.10, con la solida conduzione di Federico Quaranta.

E intanto, stando a quanto risulta a Blogo, sarebbe sempre più vicino l’approdo in prima serata della trasmissione che racconta l’Italia attraverso i suoi territori più affascinanti e meno conosciuti, con uno sguardo rivolto alla bellezza e all’autenticità della provincia italiana. Al momento, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, si starebbe lavorando a quattro speciali da collocare nella seconda serata del palinsesto primaverile della rete diretta da Ludovico Di Meo.

Una decisione che conferma evidentemente la volontà della rete di puntare su Quaranta e sul suo gruppo di lavoro (Il Provinciale è firmato dallo stesso Quaranta insieme a Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Lillo Iacolino e Francesco Lucibello), anche alla luce dei buoni ascolti ottenuti (sabato scorso share sopra il 4%, il 21 novembre record con il 5%) nonostante il debole traino di Stop and Go (fermo al 2%).

Il Provinciale, anticipazioni puntata 12 dicembre 2020

In questa puntata Federico Quaranta percorrerà i sentieri delle Terre Mutate, un progetto che collega, attraverso una rete di strade di campagna, tutti i borghi colpiti dal terremoto del 2016 che ha interessato le Marche, l’Abruzzo, l’Umbria e il Lazio. In particolare, il conduttore andrà da Accumoli ad Amatrice, per terminare il suo viaggio sul lago di Scandarello.

Il tema portante della puntata saranno le donne, perché, in una terra mutata, senza donne, una rinascita vera non sarebbe nemmeno pensabile.

Il Provinciale si fermerà per due settimane a Natale. Sabato prossimo, 19 dicembre, andrà in onda l’ultima puntata dell’anno, per poi riprendere a partire da sabato 9 gennaio 2021. E poi, salvo sorprese, dovrebbe arrivare il momento del prime time.