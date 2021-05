Aperti i casting per la nuova edizione de Il Pranzo è Servito, al via il prossimo 28 giugno nel daytime di Rai 1, precisamente dalle 14. Alla conduzione Flavio Insinna, già noto alla Corima, società di produzione che detiene i diritti – tra l’altro – dei programmi di Corrado, che gli affidò un’edizione de La Corrida su Canale 5 (prima del trasferimento su Rai 1 con Carlo Conti e la sospensione dovuta alla pandemia).

Torna quindi in tv uno dei programmi più iconici degli anni ’80, senza dubbio tra i più amati per il meccanismo semplice, per l’atmosfera familiare e sicuramente per la conduzione di Corrado. Negli ultimi decenni si è molto parlato – e alcuni sperato – in un remake, un reboot, insomma un ritorno del game in tv e il momento sembra essere arrivato. Ovviamente corredato di attese e anche di ‘preccupazioni’ per come potrà essere questa versione 2021. Qualche anticipazione ce l’ha data HIT e ne approfittiamo per prepararci.

Intanto la produzione cerca concorrenti. Come detto, sono aperti i casting per partecipare come concorrenti a questa nuova edizione de Il Pranzo è Servito. Per candidarsi è necessario riempire il form disponibile sul sito della Corima produzioni, allegando una propria foto e una clip di presentazione, utile per far valutare la propria resa davanti alla telecamera.

Chi ha voglia di mettersi alla prova, quindi, deve solo trovare il tempo di candidarsi e sperare nella selezione. Chi invece ha voglia di provare i nuovi sapori de Il Pranzo è Servito deve aspettare lunedì 28 giugno e sintonizzarsi su Rai 1 alle 14: per chi ha amato l’originale suggeriamo di non avere attese molto alte, così l’eventuale sorpresa sarà più soddisfacente…