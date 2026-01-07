Il Paradiso delle Signore, la svolta inaspettata: la decisione di Rosa sconvolge Marcello

Rosa sarà una delle protagoniste indiscusse delle nuove puntate de Il paradiso delle signore in onda dal 12 al 16 gennaio 2026. Dopo la scelta di Marcello di lasciarla per vivere la sua storia con Rosa, Adelaide non si è mai arresa riuscendo a trovare ogni pretesto per continuare ad avere il controllo sull’ex fidanzato che, preoccupato per lei, ha spesso messo da parte la fidanzata al punto da aver rinviato anche il matrimonio.

Nonostante il Natale sembrasse aver riportato un po’ di pace tra Rosa e Marcello, nelle prossime puntate, le continue intromissioni di Adelaide che non ha alcuna intenzione di lasciare libero l’ex fidanzato di cui vuole ancora vendicarsi, porteranno Rosa a prendere una decisione che gelerà Barbieri.

Nel frattempo, Fulvio, deciso a scoprire la verità sulla decisione di Mario di andare via e fuggire a Roma, deciderà di affrontare il giovane per capire i veri motivi della sua scelta.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: la scelta di Rosa che lascia senza parole Marcello

Adelaide ha fatto di tutto per non spezzare il legame che ha con Marcello, anche mettendo a segno una serie di piani e stratagemmi che, tuttavia, sono stati scoperti da Barbieri che non nasconde la propria delusione nei confronti dell’ex fidanzata. Come svelano le anticipazioni delle puntate de Il paradiso delle signore fino al 16 gennaio 2026, dopo essere stata smascherata da Marcello, Adelaide deciderà di assumersi ogni responsabilità. L’atteggiamento della mamma di Odile farà tirare un sospiro di sollievo a Marcello e Rosa che si sentiranno finalmente liberi di vivere il loro amore.

In realtà, l’intento della contessa è quello di tenere ancora legato a sé l’ex fidanzato. La contessa, infatti, con un clamoroso colpo di scena, tornerà ad essere nuovamente presente nella vita dell’ex fidanzato. L’atteggiamento di Adelaide, ma soprattutto, quello di Marcello faranno infuriare Rosa che prenderà una decisione che lascerà senza parole Marcello.

Marcello, infatti, comunicherà a Rosa di aver ricevuto una lettera dando il via ad un confronto abbastanza teso che si concluderà con la decisione della giornalista assolutamente sconvolgente. Di fronte alla scelta di Rosa, Marcello Barbieri resterà senza parole non trovando un modo per far cambiare idea alla fidanzata.

Le anticipazioni delle puntate future della soap opera di Raiuno, tuttavia, almeno per il momento, non svelano i dettagli di questa decisione ma non è da escludere che Rosa decida di troncare la relazione annullando sia il fidanzamento che il matrimonio scegliendo di dedicarsi al lavoro e mettendo se stessa davanti a tutto non sopportando più la pesante presenza della contessa Adelaide per la quale Marta e Marcello stringeranno un patto segreto.