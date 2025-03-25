Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, puntata di mercoledì 26 marzo 2025, alle 16:00 su Raiuno. La nuova stagione (la settima in formato daily) della fortunata fiction è ambientata nella Milano di metà Anni Sessanta.

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Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 del 26 marzo 2025 (puntata 135): il senso di colpa di Rita

Il pensiero di Adelaide allontana Marcello e Rosa

È uscito, sul giornale di Tancredi (Flavio Parenti), l’appello di Odile (Arianna Amadei). Marcello (Pietro Masotti) non fa altro che pensare ad Adelaide (Vanessa Gravina) e sembra aver dimenticato il bacio con Rosa (Nicoletta De Bisceglie).

Una parola di troppo

Auretta Grimaldi fa visita al Paradiso e Irene (Francesca Del Fa) si lascia scappare un commento di troppo sul capo copiato dalla Gmm alla collezione del proprio grande magazzino. Intanto cresce il senso di colpa di Rita (Chiara Dell’Omodarme).

Replica Il Paradiso delle Signore 9 puntata di oggi

Raiuno non prevede repliche in tv della puntata odierna. È però possibile rivedere tutte le puntate settimanali il sabato pomeriggio su Rai Premium, con una mini “maratona” dedicata alla settimana appena trascorsa, con gli episodi in onda uno dietro l’altro.

Il Paradiso delle Signore 9 su RaiPlay

È possibile vedere la puntata de Il Paradiso delle Signore 9, oltre che durante la diretta su Raiuno, anche in streaming su di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.

Il Paradiso delle Signore, la serie

La serie è cominciata nel 2015 ed è andata in onda con episodi settimanali in prima serata per le prime due stagioni, fino al 2017. Dal 2018, invece, è diventato un appuntamento del pomeriggio feriale di Raiuno, con episodi della durata di 50 minuti circa ciascuno.

La serie, quest’anno, è ambientata nel 1965, nel primo grande magazzino di Milano. Dopo l’uscita di scena di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), a gestirlo sono i suoi amici Roberto (Filippo Scarafia) e Marcello (Pietro Masotti). I due sono affiancati da numerosi altri personaggi, tra cui le immancabili Veneri, le commesse del negozio. Anche in questa stagione, però, si profila una “sfida” con il Gmm, il grande magazzino rivale aperto da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).