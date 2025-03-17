Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, puntata di martedì 18 marzo 2025, alle 16:00 su Raiuno. La nuova stagione (la settima in formato daily) della fortunata fiction è ambientata nella Milano di metà Anni Sessanta.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DE IL PARADISO DELLE SIGNORE 8 DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 21 MARZO 2025

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 del 18 marzo 2025 (puntata 129): problemi in Paradiso

Cosa fare con la collezione?

Dopo il fallimento causato dalla Gmm e dal suo gesto di anticipare la propria collezione per causare un danno al grande magazzino concorrente, al Paradiso delle Signore si discute se presentare comunque la nuova collezione oppure no.

Delia e Botteri si avvicinano

Intanto, questa vicenda riavvicina Delia (Ilaria Maren) e Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante). Elvira (Clara Danese) inizia ad accusare qualche disturbo dovuto alla gravidanza, che sta portando avanti da qualche tempo e per cui è sostenuta da Salvatore (Emanuel Caserio).

Replica Il Paradiso delle Signore 9 puntata di oggi

Raiuno non prevede repliche in tv della puntata odierna. È però possibile rivedere tutte le puntate settimanali il sabato pomeriggio su Rai Premium, con una mini “maratona” dedicata alla settimana appena trascorsa, con gli episodi in onda uno dietro l’altro.

Il Paradiso delle Signore 9 su RaiPlay

È possibile vedere la puntata de Il Paradiso delle Signore 9, oltre che durante la diretta su Raiuno, anche in streaming su di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.

Il Paradiso delle Signore, la serie

La serie è cominciata nel 2015 ed è andata in onda con episodi settimanali in prima serata per le prime due stagioni, fino al 2017. Dal 2018, invece, è diventato un appuntamento del pomeriggio feriale di Raiuno, con episodi della durata di 50 minuti circa ciascuno.

La serie, quest’anno, è ambientata nel 1965, nel primo grande magazzino di Milano. Dopo l’uscita di scena di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), a gestirlo sono i suoi amici Roberto (Filippo Scarafia) e Marcello (Pietro Masotti). I due sono affiancati da numerosi altri personaggi, tra cui le immancabili Veneri, le commesse del negozio. Anche in questa stagione, però, si profila una “sfida” con il Gmm, il grande magazzino rivale aperto da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).