Anche oggi, venerdì 24 marzo 2023, alle 16:05 su Raiuno va in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 7, la nuova stagione (la quinta in formato daily, dopo due in prima serata) della fortunata fiction ambientata nella Milano di metà Anni Sessanta.

La serie è cominciata nel 2015 ed è andata in onda con episodi settimanali in prima serata per le prime due stagioni, fino al 2017. Dal 2018, invece, è diventato un appuntamento del pomeriggio feriale di Raiuno, con episodi della durata di 50 minuti circa ciascuno.

Il paradiso delle signore Il Paradiso delle Signore 7: quando inizia, trama, cast, orario, repliche e streaming Il racconto, come detto, è ambientato durante gli anni Sessanta, nel primo grande magazzino di Milano, che il protagonista Vittorio Conti (Alessandro Tersigni, presente fin dalla prima stagione) ha rilevato e riaperto dopo la morte dell’amico Pietro Mori (Giuseppe Zeno, protagonista della serie in prime time). Le puntate raccontano le vicende dentro e fuori il negozio che coinvolgono le Veneri -ovvero le commesse- i vari dipendenti e le loro famiglie.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni 24 marzo (puntata 130)

Maria (Chiara Russo) è felice di avere Flora (Lucrezia Massari) al proprio fianco nel giorno della presentazione dei suoi abiti ma Umberto (Roberto Farnesi) ha un piano per rovinare la sfilata della nuova collezione. Anche Francesco (Christian Roberto) nota Vito (Elia Tedesco) insieme alla misteriosa ragazza. Intanto Gloria (Lara Komar) annuncia ufficialmente la sua partenza per l’America, mentre Roberto (Filippo Scarafia) fa una proposta a Gemma (Gaia Bavero) che potrebbe cambiare il loro futuro.

Il Paradiso delle Signore 7, streaming RaiPlay

È possibile vedere la puntata de Il Paradiso delle Signore 7, oltre che durante la diretta su Raiuno, anche in streaming sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.