Anche oggi, sabato 17 settembre 2022, dalle 14:00 su Raiuno vanno in onda due nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, la nuova stagione (la quinta in formato daily, dopo due in prima serata) della fortunata fiction ambientata nella Milano di metà Anni Sessanta.

Per recuperare la puntata saltata mercoledì scorso e quella che non andrà in onda lunedì 19 settembre (quando saranno trasmessi i funerali della Regina Elisabetta II), Raiuno ha deciso di dedicare questo sabato pomeriggio alla soap opera.

Fiction Il Paradiso delle Signore 7: quando inizia, trama, cast, orario, repliche e streaming Il racconto, come detto, è ambientato durante gli anni Sessanta, nel primo grande magazzino di Milano, che il protagonista Vittorio Conti (Alessandro Tersigni, presente fin dalla prima stagione) ha rilevato e riaperto dopo la morte dell’amico Pietro Mori (Giuseppe Zeno, protagonista della serie in prime time). Le puntate raccontano le vicende dentro e fuori il negozio che coinvolgono le Veneri -ovvero le commesse- i vari dipendenti e le loro famiglie.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni 17 settembre 2022 (puntate 5-6)

Puntata 5

Umberto (Roberto Farnesi) costringe Adelaide (Vanessa Gravina) a riaccogliere Flora (Lucrezia Massari) al Paradiso, minacciandola di rivelare a Marco (Moisè Curia) che è stata lei a chiedere al Direttore del carcere di non concedere il permesso a Gloria (Lara Komar) di uscire.

La Contessa, così, si sfoga con Matilde (Chiara Baschetti), appena arrivata a Milano, moglie di Tancredi (Massimiliano Davoli), il fratello di Marco, con cui il ragazzo ha un legame molto forte. Intanto Gemma (Gaia Bavaro) sembra molto cambiata durante l’estate: ha aiutato un bambino, conosciuto al convento, a trovare una famiglia affidataria per il tramite di Don Saverio (Andrea Lolli), ma vuole che il suo gesto rimanga segreto.

Puntata 6

Stefania (Grace Ambrose) si sveglia ripensando al momento del distacco dalla madre alla fine della festa di fidanzamento. Ezio (Massimo Poggio) vorrebbe trovare una soluzione per accelerare la scarcerazione di Gloria e Vittorio (Alessandro tersigni) decide di organizzare la presentazione del libro della Colombo, “La madre ritrovata”, al Paradiso. Matilde rinuncia a tornare a Belluno per stare vicina ad Adelaide, in balia del ricatto di Umberto e le suggerisce di confessare la verità a Marco prima che lui la scopra da altri.

Il Paradiso delle Signore 7, streaming RaiPlay

È possibile vedere la puntata de Il Paradiso delle Signore 7, oltre che durante la diretta su Raiuno, anche in streaming sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.