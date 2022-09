Se le repliche iniziate lunedì 5 settembre stanno rinfrescando la memoria ai telespettatori più distratti, i fan più fedeli de Il Paradiso delle Signore sono in realtà in fervente attesa della settima stagione (la quinta in versione daily), che aprirà i battenti lunedì 12 settembre 2022, sempre nel pomeriggio di Raiuno.

Qualche dettaglio e qualche anticipazioni è già emersa, ma quel che spicca proprio dalle prime notizie trapelate è come, anche quest’anno, la soap prodotta da Aurora Tv sia capace di rinnovarsi senza mai tradire il proprio spirito, seguendo le evidenti necessità dei prodotti di questo genere nel dover ricercare nuove ed appassionanti storie che permettano al racconto ed ai personaggi di cambiare, tenendo sempre il pubblico incollato allo schermo.

Questo vuol dire, in poche parole, lavorare sul cast di attori ed attrici presenti nella serie in modo tale che ci sia ogni anno il giusto equilibrio tra personaggi storici e reputati -sia dalla produzione che dai fan- indispensabili affinché la serie resti di interesse e nuovi innesti da inserire proprio per offrire nuovi spunti narrativi.

Il Paradiso delle Signore 7, che fine ha fatto Marta?

Uno dei personaggi della serie sul cui destino il pubblico si interroga di più è Marta Guarnieri, interpretata da Gloria Radulescu. Il personaggio, nelle prime stagioni daily, era il principale interesse amoroso di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), ma nel corso delle stagioni gli sceneggiatori hanno deciso che tra i due le cose non sarebbero finite bene. Ecco che, allora, Marta è stata allontanata fisicamente dal racconto, facendola trasferire prima temporaneamente poi definitivamente a San Francisco, dove ora gestisce con il fratello da poco ritrovato Federico (Alessandro Fella) un'agenzia pubblicitaria.

Il suo personaggio è sì uscito di scena fisicamente, dicevamo, ma gli autori riescono di tanto in tanto a citare Marta nei dialoghi di alcuni personaggi. Questo permette, evidentemente, di creare un “trauma” ridotto al pubblico affezionato al personaggio, costruendo un mondo intorno alla storia raccontata che sia lontano dagli occhi del pubblico ma che potrebbe comunque fornire elementi utili al racconto. E poi, soprattutto, tenere vivo il ricordo di Marta diventa un’utile stratagemma per un’eventuale ritorno sul set di Radulescu, che sia in forma fissa o solo come guest-star. D’altra parte, lo sappiamo, uno dei punti di forza delle soap sta proprio nel ritorno a sorpresa dei personaggio più amati e creduti andati definitivamente via.

Il Paradiso delle Signore 7, addio a Dante e Beatrice

Sembra più certo, invece, il destino di Dante Romagnoli (Luca Bastianello) e Beatrice Conti (Caterina Bertone). La loro storia d’amore, coronata proprio nel finale della sesta stagione, dovrebbe essere giunta al capolinea, almeno davanti alle telecamere della soap: i due interpreti, infatti, non figurano tra coloro che saranno presenti nella settima stagione che, invece, si concentrerà anche su nuovi personaggi.

Il Paradiso delle Signore 7, le nuove Veneri

È ormai un tradizione: ogni anno, ad inizio stagione, Il Paradiso delle Signore accoglie anche delle nuove Veneri. Questi personaggi, di fatto le commesse del grande magazzino milanese, sono d’altra parte uno dei motori principali delle storie raccontate, essendo capaci di interagire con quasi tutti i set della serie, passando da quelli dedicati alle famiglie a quelli professionali, fino agli esterni.

Ecco che, allora, nella settima stagione vedremo Elvira Gallo e Clara Boscolo, interpretate rispettivamente da Clara Danese e da Elvira Gallo. Non mancheranno, ovviamente, tutte le altre Veneri, ma gli occhi inizialmente saranno puntati sulla capocommessa Gloria (Lara Komar), che abbiamo lasciato in carcere, e Gemma (Gaia Bavaro), spedita in convento. Qualcosa, però, ci dice che le rivedremo molto presto.

Il Paradiso delle Signore 7, Matilde nuovo amore di Vittorio?

Non ci siamo dimenticati di Vittorio Conti, il vero collante della serie tra la sua versione in prima serata e quella quotidiana. Intorno a lui gli sceneggiatori hanno creato varie dinamiche, non escludendo ovviamente quella sentimentale. Così, dopo l’amore naufragato con Marta e quello abbozzato con Beatrice, per lui potrebbe essere il momento di trovare una nuova compagna.

Gli occhi sono tutti puntati sul nuovo personaggio di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, interpretata da Chiara Baschetti, attrice che in tv abbiamo già visto come protagonista delle tre stagioni de L’Isola di Pietro. Matilde è la moglie di Tancredi, citato molte volte nella stagione scorse e che dovrebbe vedersi nella settima con il volto di Massimiliano Davoli, nonché cognata di Marco (Moisé Curia).

La coppia arriva a Milano, e per Matilde si presenta un ghiotta opportunità: occuparsi della gestione del Paradiso per conto della zia Adelaide (Vanessa Gravina), che ha rubato a Umberto le sue quote del grande magazzino. Matilde, che da tempo cerca di ottenere maggiore indipendenza dal marito, che la vorrebbe chiusa in casa a fare la casalinga, accetta l’offerta, entrando così nel mondo della soap di Raiuno e, con ogni probabilità, in quello di Vittorio.