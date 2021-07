Il palinsesto estivo di Rai1 parte con il piede giusto

Se c’è un merito (ed un dovere) per una televisione pubblica è certamente quello di tenere acceso il proprio palinsesto anche in un periodo, come è quello estivo, in cui larga parte del pubblico lascia le mura domestiche, anche e sopratutto ora che l’emergenza da Covid si sta lentamente smorzando ed in cui conseguentemente gli investimenti pubblicitari diminuiscono. Va dato atto quindi che la Rai, sopratutto Rai1 che è la rete principale del servizio pubblico radiotelevisivo, di tenere acceso il proprio palinsesto con tutta una programmazione dedicata ed originale anche nei mesi di luglio ed agosto.

In questo quadro è partito il palinsesto estivo di Rai1 con tutta una serie di nuovi prodotti dalla scorsa settimana e con dei dati di ascolto piuttosto buoni che fanno sorridere i dirigenti che quei prodotti li hanno pensati e messi in onda, sopratutto in una stagione estiva, l’attuale, in cui hanno potuto sperimentare nuovi programmi e mettere in campo conduttori scelti con ponderazione e con la dovuta calma.

Parlavamo dunque dei dati di ascolto e vediamoli dunque insieme. Partiamo dal dato del programma che da il buongiorno agli italiani, ovvero Unomattina Estate che con una media del 17,9% di share è sopra di quasi un punto rispetto al medesimo periodo dell’anno passato. Promossa la conduzione di Barbara Capponi, che è per la verità ormai una veterana di questo storico appuntamento televisivo, quest’anno affiancata dall’inviato del Tg2 Gianmarco Sicuro, momentaneamente prestato alla conduzione di un programma da studio in attesa di tornare alla sua attività principale da settembre.

Ottimo anche il dato del programma musicale Dedicato condotto dalla bella e brava Serena Autieri, che dopo la frenesia da debutto delle prime puntate sta gradualmente, come è normale che sia, prendendo confidenza con la conduzione di un programma in diretta. Dedicato, per venire ai numerelli Auditel con una media del 16% di share è sopra del 2,4% di share rispetto al programma che occupava questo spazio l’anno scorso, non solo, questo trend in salita permette a questa trasmissione da fare da traino alle repliche di Don Matteo che si assestano in questo primo periodo della programmazione estiva di Rai1 al 12% di share, due punti in più rispetto all’anno scorso.

Venendo poi alla programmazione pomeridiana di Rai1, quella importante in termini di compagnia al pubblico, sopratutto a quello più maturo, vediamo che con reboot del Pranzo è servito condotto dal sempre fibrillante Flavio Insinna la rete guadagna in quella fascia 3,5% di share rispetto all’anno scorso, un incremento che si palesa anche nel programma che segue, ovvero quell’Estate in diretta condotto dall’ottima coppia formata da Roberta Capua e Gianluca Semprini, con una media quest’anno del 17,3% di share e 2,5% punti in più rispetto all’edizione 2020 di questa trasmissione, mentre su Reazione a catena condotto da Marco Liorni gli ascolti parlano di soli, con dati straordinari ed un prodotto sempre al top.

Insomma per Rai1 un ottimo inizio di programmazione estiva anche sul fronte dei numerelli Auditel, ma sopratutto, quello che ci preme sottolineare è l’ottemperanza a quella che deve essere una regola -anche se non scritta- del servizio pubblico radiotelevisivo, quella cioè di tenere compagnia al pubblico con programmi originali ed in diretta anche nel periodo estivo.