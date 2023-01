Dopo lo slittamento di inizio autunno scorso la miniserie Il nostro generale è finalmente pronta ad andare in onda. Per questo oggi, mercoledì 4 gennaio, alle 12:00 su Raiuno e su RaiPlay, viene indetta una conferenza stampa di presentazione, per permettere al cast artistico e tecnico de Il nostro generale di rilasciare tutte le dichiarazioni del caso, che TvBlog ovviamente segue in liveblogging.

La fiction era prevista per settembre, ma le elezioni hanno costretto la Rai a rimandarne la messa in onda per il coinvolgimento di Rita Dalla Chiesa tra i candidati. La miniserie sarà quindi trasmessa per quattro prime serate e due settimana (sarà trasmessa il lunedì ed il martedì).

"Non avrete più orari, dovrete imparare a ragionare come loro."#IlNostroGenerale PROSSIMAMENTE su Rai1 e RaiPlay. pic.twitter.com/v3DtuZIRzK — Rai1 (@RaiUno) December 17, 2022

A presentarla ci sarà Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, insieme a Simona Ercolani, AD e Direttore Creativo di Stand by me (la casa di produzione della serie); il regista Lucio Pellegrini, gli attori del cast Sergio Castellitto, Teresa Saponangelo ed Antonio Folletto e Rita dalla Chiesa.

La serie racconta la vita e le azioni intraprese dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (Castellitto) dal 1973, quando fu trasferito da Palermo -dove era impegnato nella lotta alla mafia – a Torino: qui le Brigate Rosse stanno iniziando a rivendicare le loro prime azioni di propaganda armata.

Il Generale è il primo a capire l’entità del pericolo per la già fragile democrazia italiana e la necessità di contrastarlo con nuovi mezzi investigativi. Grazie alla sua ostinazione nasce il Nucleo speciale antiterrorismo, un gruppo scelto di uomini, tutti giovanissimi, fortemente specializzato e capace di muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti.

Il resto della cast della serie è composto da Camilla Semino Favro, Flavio Furno, Andrea Di Maria, Romano Reggiani, Viola Sartoretto, Stefano Rossi Giordani ed Alessio Praticò. A scrivere la sceneggiatura Monica Zapelli (“I cento passi”, Felicia Impastato e Lea) e Peppe Fiore (The Young Pope e Non Uccidere).