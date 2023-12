Dalla Rai manca una conferma, ma il materiale narrativo per continuare le vicende del personaggio interpretato da Alessio Boni (che ha già dato l’ok per tornare sul set) c’è

Il maresciallo dei carabinieri piemontese trapiantato in Puglia potrebbe tornare sul piccolo schermo. Il Metodo Fenoglio 2, seconda stagione della fiction poliziesca che ha intrattenuto tra novembre e dicembre 2023 il pubblico di Raiuno e di RaiPlay, non è così difficile da immaginare. Per una serie di ragioni.

Il Metodo Fenoglio 2 ci sarà?

Partiamo dal materiale letterario da cui è tratta la serie, ovvero la trilogia di romanzi di Gianrico Carofiglio (coinvolto anche nelle sceneggiature della fiction). L’autore ha scritto tre racconti con protagonista il maresciallo interpretato da Alessio Boni, tutti editi da Einaudi.

Il primo, “Una mutevole verità”, è datato 2014; il secondo, “L’estate fredda”, è del 2016; il terzo ed ultimo, “La versione di Fenoglio”, è del 2019. Considerato che “Una mutevole verità” è un romanzo breve ed è stato usato come fonte per i primi due episodi della prima stagione e che “L’estate fredda” ha dato invece materiale per gli altri sei episodi della serie, una eventuale seconda stagione de Il Metodo Fenoglio dovrebbe essere tratta dal terzo romanzo. Il materiale letterario, quindi, c’è: non resta che aspettare il via libera della Rai per produrre i nuovi episodi.

Il Metodo Fenoglio 2, le parole di Alessio Boni

Intanto, lo stesso Boni si è detto pronto a tornare a Bari per girare i nuovi episodi. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore bergamasco (impegnato a teatro con “L’Iliade. Il gioco degli dèi”) ha dichiarato la sua intenzione di tornare a vestire i panni di Pietro Fenoglio già nei primi mesi del 2024:

“[…] se tutto va bene, a maggio vorrei tornare a Bari per girare le nuove puntate de Il Metodo Fenoglio”.

Il Metodo Fenoglio, ascolti

Sul fronte ascolti, i primi sei episodi (su un totale di otto) della prima stagione de Il Metodo Fenoglio hanno avuto una media di 3,1 milioni di telespettatori (17,1% di share). La serie ha dominato la prima serata nelle prime due settimane di messa in onda il lunedì sera, mentre nell’appuntamento eccezionale della domenica è stata superata da Terra Amara.

Come finisce Il Metodo Fenoglio?

Nell’attesa di scoprire se Il Metodo Fenoglio avrà una seconda stagione, la prima si conclude con alcuni colpi di scena. Negli ultimi due episodi, infatti, Fenoglio viene a conoscenza di un segreto legato al passato di una delle persone di cui si fida di più. Mentre si avvicina alla risoluzione del caso che lo sta ossessionando da mesi, si trova davanti ad un bivio che potrebbe cambiargli la vita e deve chiedere aiuto ad un amico.