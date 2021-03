Nuova produzione in arrivo su Rai2 (dove presto potrebbe arrivare un cooking show condotto da Simona Ventura). Si tratta de Il lato positivo, programma che andrà in onda in seconda serata a partire dall’8 aprile. Alla conduzione ci saranno Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, con la partecipazione di Stefano Bini (che nelle scorse settimane aveva parzialmente spoilerato la news su Il secolo d’Italia).

Il lato positivo mira ad essere il programma delle buone notizie, ossia un viaggio nell’Italia positiva, costruttiva e innovativa. In ogni puntata i conduttori incontreranno in studio tre italiani che hanno una esperienza unica da raccontare.

Imprenditori, startupper, ma anche e soprattutto persone che hanno fatto scelte diverse e innovative grazie per esempio alla tecnologia. Il lato positivo, dunque, vuole dare visibilità a persone che hanno inventato la loro vita cambiando passo.

Nel corso delle puntate saranno raccontate storie come quella di Flavia che si è inventata una community che aiuta le ragazze e i ragazzi bullizzati. O quella di Monica, la quale dopo il terremoto in Emilia ha mollato il suo lavoro e ha trasformato la sua casa di famiglia in un bed and breakfast super tecnologico. Ed ancora, la storia di Milena, una modista creativa che cuce mascherine di stoffa o di Valeria, titolare di un’azienda agricola.

Soluzioni e servizi contemporanei votati al benessere sociale e alla semplificazione della vita di tutti. Progetti con un’importante storia alle spalle interessanti per la collettività. Un mondo di storie e di persone che stanno cambiando l’Italia, che hanno il coraggio di partire, di inventare di cambiare la loro vita e forse anche quella degli altri.

Va segnalato che Il lato positivo è un branded content prodotto da Nextstudios. Gli autori sono Martino Ferro, Giulia Iemma e Fabrizio Biggio, mentre la regia è affidata a Giuseppe Bianchi. Main sponsor del programma è la Fondazione Ania.