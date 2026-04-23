Il Grande Fratello Vip cala ancora contro la Coppa Italia, il meglio di STEP batte Chi L’ha Visto? I dati Auditel del 22 Aprile 2026

Il Grande Fratello Vip continua ad avere il freno a mano tirato. Il reality show condotto da Ilary Blasi non riesce a trovare un abbrivio televisivo all’altezza dei suoi trascorsi. Stavolta Cologno Monzese punta sulla Coppa Italia e porta a casa la serata con la sfida su Italia Uno fra Atalanta e Lazio che ottiene il 16,5% di Share. Il calcio giocato in chiaro, specialmente a certi livelli, fa sempre la differenza in termini di ascolto. Quello che, però, non era immaginabile riguarda un calo netto da parte del GFVip.

La trasmissione è ferma al 15,7% di Share. Quanto basta per battere Rai1 che si ferma all’11% di Share con Sister Act 2. Stiamo parlando però di una replica contro un evento in presa diretta. La differenza è sottile, ma sostanziale e indica che il programma sull’ammiraglia Mediaset arranca. Le reti cadette hanno fatto altri tipi di scelte: Rai2 propone il meglio di STEP e totalizza il 9,7% di Share.

Grande Fratello Vip ancora in calo, vince la sfida di Coppa Italia

Chi L’ha Visto? su Rai3 cala al 9,2%. Gli standard della Sciarelli, tuttavia, con una concorrenza così agguerrita sono comunque ottimi. Rete4 invece staziona al 3% con RealPolitik. La7 sceglie Una giornata particolare arrivando al 6,1% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 2,4% di Share con 4Ristoranti.

Nove ritrova uno spettacolo dal vivo molto particolare: Sento la terra girare si attesta sul 2,3% di Share. Sul Canale 20 Il ritorno di Alexander Cage, per quel che concerne la saga XXX, ottiene l’1,7% di Share. Saint Clare su Rai4 si ferma all’1,7% di Share. RaiMovie propone un cult movie: La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler guadagna l’1,2% di Share.

Affari Tuoi in testa al preserale

Svetta su La5 Matrimonio a Miami con l’1,6% di Share. La sfida nel preserale generalista italiano vede primeggiare Affari Tuoi con il 22,8% di Share contro La Ruota della Fortuna al 22,2%. La competizione, in termini percentuali, è sempre più serrata ma i margini sembrano assottigliarsi rispetto alle scorse serata. Confronto ancora aperto tra Scotti e De Martino in access prime time.