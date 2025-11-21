Il “Gerry Scotti Day” mette il turbo a Mediaset, Un Professore con Gassmann riparte dal 20%. Splendida Cornice sfiora il 6%. I dati Auditel del 20 novembre 2025

Se Mediaset voleva avere la conferma che Gerry Scotti fosse un cavallo di razza, l’ha avuta ulteriormente grazie a La Ruota dei Campioni. Il Gerry Scotti Day, come lo hanno definito gli esperti, era un esperimento di Cologno Monzese che prevedeva il bis di un format rodato come quello de La Ruota della Fortuna in versioni distinte all’interno della stessa giornata.

Prima La Ruota dei Campioni e poi La Ruota della Fortuna classica. Un doppio appuntamento in simultanea che avrebbe dovuto spiazzare sia Affari Tuoi nel preserale sia la concorrenza in prima serata. Così è stato. Ribaltando anche i favori del pronostico. La mossa di Mediaset (che ha portato il 28% di Share e il 25,7% nella versione classica del gioco) era stata accolta con qualche rimostranza generale. Alcuni addetti ai lavori pensavano che la reiterazione di uno stesso format, seppur diversificato in regole e composizione, potesse stancare il pubblico. Invece la platea televisiva ha accolto con favore questo nuovo capitolo del gioco televisivo più seguito.

Gerry Scotti uomo ovunque di Mediaset: La Ruota gira bene anche in prime time

Un boom inatteso che porta la Rai a doversi adeguare. La prima puntata della nuova stagione di Un Professore parte dal 20% di Share. Risultato importante, ma gli otto punti percentuali di gap sono un sintomo che non può essere ignorato. Il gioco vince, almeno finora, sulla fiction. Questo è un dato su cui lavorare e monito per tutti gli addetti ai lavori, oltre che spunto per i direttori di rete.

Restando in tema di emittenti, Ore 14 di Sera resta intorno al 4,8% di Share con Milo Infante che riesce a tenere comunque alta la media del canale. La versione serale del programma funziona e può contare su una solida fanbase. Dritto e Rovescio, sempre rispetto allo sviluppo dell’approfondimento e l’evoluzione dell’attualità, su Rete 4 ottiene il 5,5% di Share. Rai3, invece, sceglie di percorrere una strada diversa. Quella che porta all’intrattenimento e alla satira: “Splendida Cornice” arriva al 5,9% con picchi che portano il programma di Geppi Cucciari a superare il 6% di Share.

Formigli fa crescere PiazzaPulita

Una certezza per la terza rete di Viale Mazzini in una giornata con una concorrenza serrata. Gli standard del programma restano invariati e confermano i tassi di crescita. Lo stesso vale per PiazzaPulita su La7: Corrado Formigli ottiene il 6,4% di Share. L’unica novità, rispetto alle consuete medie stagionali, è l’interessamento maggiore da parte dei più giovani al programma d’inchiesta. Il motivo è riconducibile non solo ai temi trattati, ma anche alla presenza di Formigli al BSMT. Podcast di Gianluca Gazzoli, seguito particolarmente dai giovani che evidentemente si sono appassionati anche a un certo tipo di giornalismo.

Italia Uno, invece, punta su Codice Unlocked e alimenta ulteriormente il ciclo action del canale. Alternativa importante, ma meno ficcante in termini numerici rispetto alle scorse settimane. L’emittente ottiene il 3,4% di Share. Due punti sotto, invece, L’uomo sul treno – The commuter: contenuto scelto da Tv8, il canale in chiaro di Sky, che si ferma all’1,4% di Share. Leggermente meglio Save The Dating – Amori in corso, sul Nove, che ottiene l’1,8% di Share.

Affari Tuoi frena Alessandro Gassmann con Un Professore

Cala, invece, Beast sul Canale 20 che non va oltre l’1,2% di Share. Rai4 si ferma all’1% di Share con Ritorno in Paradiso. Su Iris Ancora Vivo raggiunge l’1,2% di Share. Meglio La Furia dell’Uomo – Wrath of Man che arriva al 2,3% di Share su RaiMovie. Il Live Show di X Factor, invece, si avvicina al 4%. 3,8% di share per lo show musicale su Sky Uno.

Affari Tuoi, nel preserale, ottiene il 21% di Share contro la versione lunga de La Ruota della Fortuna. Il problema, per Viale Mazzini, è il punto perso dalla fiction in prime time. Se il gioco dei pacchi ha chiuso al 21% e la serie Un Professore, all’esordio, ha registrato il 20% di Share complessivo vuol dire che Stefano De Martino ha qualche difficoltà a fare da traino al prime time. L’utente medio cambia canale subito dopo Affari Tuoi, come dimostrerebbe il punto di scarto tra prime time e access in termini di contenuti. Le riflessioni, dalle parti di Viale Mazzini continuano, in attesa dello speciale Affari Tuoi previsto per la Lotteria Italia. Contesto in cui si vedrà la forza di Stefano De Martino e i pacchi in prima serata.