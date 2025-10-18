Geppi Cucciari a Splendida Cornice si commuove con Renad, 11enne di Gaza: “Ho lasciato mia madre”

A Splendida Cornice l’incontro tra Geppi Cucciari e una giovanissima content creator fuggita da Gaza. Ora vive in Olanda ma sogna un ristorante nella Striscia di Gaza e di rivedere sua madre

Vive in Olanda, ospite di una famiglia che l’ha accolta così come migliaia di altri sfollati e profughi in fuga dalla guerra e alla distruzione. Renad Attallah ha soltanto 11 anni: ma il suo racconto è quello di chi ha già conosciuto tutto il peggio possibile in una esistenza di sofferenze e di privazioni

Geppi e Renad a Splendida Cornice: “Mi sento davvero impotente”

È uno dei momenti più forti della prima puntata della nuova stagione di Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari su Rai 3. Tra gli ospiti c’è Renad Attallah, 11 anni, divenuta nota sui social mentre cucinava con le razioni degli aiuti umanitari dalla Striscia di Gaza.

In studio, Geppi Cucciari, solitamente sempre ironica e capace di rompere qualsiasi difficoltà con una battuta è per la prima volta visibilmente emozionata: “È difficile trovare qualcosa da dire… mi sento davvero impotente – ammette la conduttrice quando Renad racconta di aver lasciato la madre e quattro fratelli a Gaza e del suo primo giorno in Olanda, faticosissimo ma bellissimo. Oggi va a scuola e ha molti amici.

Chi è Renad: dalle ricette sui social alla fuga

Il profilo @renadfromgaza nasce nel marzo 2024 grazie alla sorella maggiore della giovanissima, per riempire il tempo senza scuola durante i bombardamenti. Con pochi video semplici ma molto creativi, Renad mostra come preparare piatti con le farine i legumi, le conserve degli aiuti. È capace e molto metodica e descrive tutto con cura e attenzione. Hummus, Maftul, un cuscus con i prodotti locali, Muttabai, un puré di melanzane, e con un po’ di fortuna la Sayadieh, un piatto a base di pesce, e la Gazawiyya, una insalata saporita e delicatamente piccante.

La sua grazia fa il resto. Nell’estate 2025, con il gemello Adam e la sorella, lascia Deir al-Balah grazie a un corridoio umanitario. A organizzare il viaggio è l’Unicef, destinazione Paesi Bassi dove la sorella studia all’università di Maastricht. In Olanda, Renad ritrova la quotidianità: classe, amici e una cucina vera dove non manca nulla.

La normalità di avere 11 anni

“Qui è bello, non come a Gaza dove c’erano solo bombardamenti – dice Renad – la tregua penso sia splendida ma per tutti noi è davvero difficile credere che sia davvero finita. Ho perso tanto, tutto quello che un bambino dovrebbe avere ma ora posso finalmente ricordarmi di avere solo 11 anni. Posso studiare, giocare e pensare al futuro senza paura. Ma il mio futuro vorrei che fosse a casa, dove ci sono ancora mamma e i miei quattro fratelli. Vorrei tornare e aprire un ristorante a Gaza»”.

Geppi la ascolta in silenzio e poi con tono rotto dall’emozione dice… “Sei il simbolo di tutte le ingiustizie. Mi dispiace che il mondo abbia fatto questo a una bambina come te”.

Quando va in onda Splendida Cornice

La trasmissione di Geppi Cucciari, curata anche Luca Bottura, è alla sua quinta edizione si è attestata lo scorso anno tra i 6 e i 7 punti percentuali di share. Ieri, nella prima puntata, ospiti di grande prestigio come Woody Allen, Gianni Rivera. Confermate le collaborazioni con Kledi che si occupa di balli e coreografie e con Ballo Balestri bassista dei Lunapop e di Cesare Cremonini che cura la parte musicale. La trasmissione di ieri sera si è confermata al 6% di share sfiorando un milione di telespettatori.