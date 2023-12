Arriverà venerdì 29 dicembre in prima serata su Real Time il programma dedicato alle migliori panetterie d’Italia: Il Forno delle meraviglie. Otto appuntamenti, prodotti da Stand by me, nel corso dei quali Fulvio Marino, maestro panificatore e mugnaio da tre generazioni, girerà l’Italia alla ricerca, tra forni e panetterie di piccoli centri, della magia della panificazione.

Fulvio Marino, già conosciuto dal pubblico televisivo per le partecipazioni a La prova del cuoco e a È sempre mezzogiorno, in ogni puntata sarà affiancato da un vip originario della zona protagonista di quell’appuntamento. Al personaggio famoso spetterà assegnare un bonus alla sua panetteria preferita.

Il Forno delle meraviglie: il meccanismo del nuovo programma di Real Time

In ciascuna puntata – dedicata ogni settimana a una zona d’Italia diversa – tre forni si sfideranno a colpi di materie prima d’eccellenza, grani e lieviti particolari, lavorazioni originali, sapori di una volta, ma anche accostamenti inediti. Il confronto tra i prodotti, i diversi modi di vedere la panificazione, di preparare e di presentare i prodotti, saranno terreno di scontro nella gara dei panettieri. solo uno si aggiudicherà la vittoria finale. In palio un assegno da 1500 euro in gettoni d’oro.

Il Forno delle meraviglie: gli ospiti

I volti noti saranno la comica Valentina Persia (prima e ultima puntata), l’attrice Bianca Nappi, l’attrice Tosca d’Aquino, il comico Gianluca Impastato, l’imitatrice Emanuela Aureli, Bruno Galasso alias “Pasqui” di Casa Surace e il comico Corrado Nuzzo. Il programma sarà disponibile in anteprima su discovery+ a partire dal 22 dicembre.

Il Forno delle meraviglie toccherà nelle otto tappe previste la Tuscia, quindi Altamura in provincia di Bari, poi si sposterà verso il Versuvio, per poi trasferirsi in Brianza e tornare al sud in Salento. Infine Sud Tirol, Umbria e Colli Albani (Roma).