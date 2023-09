È sempre mezzogiorno è il programma del daytime mattutino di Rai 1 condotto da Antonella Clerici giunto alla sua quarta edizione nella stagione tv 2023-2024. Il format originale è realizzato da Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me.

È sempre mezzogiorno, quando va in onda

La stagione di È sempre mezzogiorno 2023-2024 va in onda dall’11 settembre 2023, su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.55 alle 13.30. Il programma è realizzato nello studio 2000 del Centro di produzione Rai di Milano di via Mecenate.

Il programma tv È sempre mezzogiorno

Il programma televisivo ‘È Sempre Mezzogiorno’ è un appuntamento quotidiano che porta un mix irresistibile di intrattenimento, informazione e gustose ricette direttamente nelle case degli spettatori italiani. Trasmesso ogni giorno a mezzogiorno, questo programma rappresenta un momento di svago e condivisione per chiunque sia in cerca di un’ora di spensieratezza.

Il cuore pulsante del programma è la cucina, dove uno chef esperto delizia il pubblico con preparazioni culinarie sorprendenti e deliziose. Gli spettatori avranno l’opportunità di apprendere nuove ricette, segreti culinari e trucchi per rendere le loro cucine un luogo di creatività e sperimentazione. Il programma promuove l’amore per il cibo fresco e di qualità, incoraggiando la preparazione di piatti deliziosi e salutari.

Ma ‘È Sempre Mezzogiorno’ non è solo cucina. Il programma include anche interviste con personaggi famosi, artisti, e ospiti speciali che condividono le loro esperienze e passioni con il pubblico. Ci sono giochi interattivi, quiz divertenti e momenti di intrattenimento che coinvolgono il pubblico a casa, creando un’atmosfera di gioia e partecipazione.

Inoltre, il programma offre una finestra sull’attualità, con aggiornamenti sulle notizie del giorno e argomenti di interesse generale. Gli spettatori possono rimanere informati mentre si godono il loro pranzo.

Il cast e i cuochi di È sempre mezzogiorno 2023-2024

Come detto, il programma è condotto per il quarto anno consecutivo – e non potrebbe essere altrimenti – da Antonella Clerici. Con lei un cast di ospiti fissi e a rotazione. Vediamo quelli presenti lo scorso anno, in attesa di conoscere nel dettaglio i protagonisti della seconda stagione.

Il cast fisso è composto dal fattore Alfio Bottaro, dalla nutrizionista Evelina Flachi (aka La curatrice del benessere), dalla zia Cristina ‘Cri’ Lunardini, dal maestro panificatore Fulvio Marino, e dal Signore degli aneddoti Lorenzo Biagiarelli, ogni settimana Angela Frenda racconterà una storia, un episodio o un personaggio legato ad un piatto particolare che sarà cucinato in studio. Federico Quaranta, il “vagamondo”, Giovanna Civitillo consiglierà un evento, una sagra o un luogo italiano da visitare nel weekend, Andrea Amadei, esuberante sommelier e gastronomo.

Quest’anno Daniele Persegani, già presente nella squadra dei cuochi del programma, assumerà il ruolo di professore. Il cuoco emiliano darà vita a uno speciale corso di cucina.

Non mancheranno i produttori made in Italy e i “farmer” con cui navigare sulle creste della stagionalità dei prodotti e imparare a creare e gestire un piccolo, utile, orto casalingo.

Le novità di È sempre mezzogiorno

La nuova edizione, pur nella continuità con le precedenti, presenterà alcune novità. Innanzitutto, per la prima volta, la casa di Antonella si apre al pubblico che diventa protagonista in studio.

Saranno proprio telespettatori o telespettatrici a essere selezionati e invitati nella cucina di È sempre Mezzogiorno! per proporre, descrivere e cucinare un piatto speciale legato a emozioni, situazioni vissute o momenti particolari: il sapore dei ricordi. E chissà che anche Antonella stessa non decida, a volte, di mettere le mani in pasta e insegnare le sue ricette preferite.

Inoltre, sarà ancora maggiore l’interazione con il pubblico che segue il programma da casa e che potrà, attraverso i canali social, l’indirizzo email o la semplice casella di posta, chiedere consigli ai cuochi e al cast, raccontare aneddoti o proporre varianti ai piatti.

È sempre mezzogiorno, ricette

Tutte le ricette di È sempre mezzogiorno sono disponibili sulla pagina FB ufficiale del programma.

La scenografia del programma

Il tema è quello della ‘casa nel bosco’, come quella in cui vive la Clerici. L’idea iniziale del programma, infatti, era quella di realizzarlo direttamente a casa sua, ma la produzione sarebbe stata alquanto disagevole: da qui il ledwall con la telecamera che trasmette in diretta dal bosco, restituendo nello studio i colori delle diverse stagioni che attraversano l’anno di programmazione.

La casa nel bosco è stata portata in studio dai disegni e dalla creatività di Giuseppe Chiara, con la collaborazione di Paolo Zuzzi. Alberi, scoiattoli (diventati oggetto di gioco telefonico e ‘co-protagonisti’ dei momenti ludici del programma), funghi, altalene e tanto rosa sono gli ingredienti fondamentali della scenografia di È sempre mezzogiorno.

Anche quest’anno non mancherà il grande ledwall che già negli scorsi anni ha portato nello studio il bosco che circonda la casa di Antonella Clerici ad Arquata Scrivia.

È sempre mezzogiorno, come partecipare ai giochi con la Clerici?

Il numero di telefono di È sempre mezzogiorno è lo 06.45789090. Per partecipare ai giochi al telefono del programma della Clerici bisogna prenotarsi al numero oppure riempire il form nel servizio GiocheRai. Il programma prevede anche puntate registrate: ecco perché è necessario prenotarsi; si viene poi sorteggiati per essere eventualmente richiamati e partecipare al programma.

Il regolamento di È sempre mezzogiorno 2023-2024 è disponibile sul sito della Rai.

Dove guardare È sempre mezzogiorno

Il programma va in onda in streaming su RaiPlay dove poi è disponibile on-demand.