A partire da oggi, sabato 21 novembre 2020, dalle ore 14, andrà in onda su Rai 2 la prima puntata del nuovo programma condotto da Paola Perego, dal titolo Il Filo Rosso.

Il Filo Rosso, programma ideato dal direttore di Rai 2, Ludovico Di Meo, e firmato da Tonino Quinti, Paola Perego, Nicola Lorenzi e Serena Costantini, è stato presentato lo scorso 18 novembre, durante una conferenza stampa web e nasce con l’idea di raccontare il “rapporto che tiene uniti nonni e nipoti e che lega le generazioni di ieri a quelle di oggi”.

Attraverso le storie che verranno raccontate nel programma, però, si parlerà anche di altri tipi di legami, familiari e affettivi, attraverso i quali verranno affrontati argomenti e temi sociali di vario genere.

Il Filo Rosso, quindi, come dichiarato da Paola Perego nel corso della conferenza, può unire più tipi di persone, non solo nonni e nipoti, e il programma si propone anche come possibile occasione per tentare di ricucire rapporti che si sono interrotti (“Ci siamo accorti che questo filo invisibile che lega il cuore di nonno e nipote non unisce solo parenti, ma anche gli amici. Così abbiamo deciso di voler raccontare questo filo rosso che unisce più persone, anche se non sono parenti. Faremo appelli anche per provare a ricucire il filo rosso tra due persone”).

Tra le storie che verranno raccontate nel corso della prima puntata, ci sarà quella di un ragazzo che è riuscito a superare momenti molto duri proprio grazie all’aiuto dei suoi nonni.

Nello spazio intitolato Una poltrona per due, invece, i protagonisti saranno due persone che hanno interrotto il loro rapporto per motivi definiti “più pop”, come un tradimento, ad esempio.

Gli ospiti della prima puntata, che commenteranno le varie storie, saranno Adriano Panatta, Salvatore Esposito e Don Giacomo Pavanello.

