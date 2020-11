Sta per iniziare – via streaming – la conferenza stampa di presentazione di Il filo rosso, il nuovo programma di Rai2 condotto da Paola Perego, al via sabato prossimo, 21 novembre, alle ore 14.00. Blogo seguirà in tempo reale l’incontro con i giornalisti.

Presenti la conduttrice e il direttore di rete Ludovico Di Meo. Il filo rosso è un programma firmato dalla stessa Paola Perego e da Tonino Quinti, Nicola Lorenzi e Serena Costantini.

Ricordiamo che la trasmissione – il cui titolo provvisorio era Ascoltami – sarebbe dovuta iniziare l’8 novembre scorso, ma è stata posticipata dopo la scoperta della positività al coronavirus della conduttrice.

Ecco le parole utilizzate dall’ufficio stampa Rai per presentare il nuovo programma:

Il filo rosso, il filo del cuore. Una lente d’ingrandimento che parte dal rapporto che tiene uniti nonni e nipoti e che lega le generazioni di ieri a quelle di oggi: è la lente attraverso la quale guardare le “storie” de “Il filo rosso. Attraverso i legami familiari e affettivi, saranno affrontati argomenti e temi sociali di vario genere, questioni che riguardano tutti da vicino, tra momenti di riflessione, d’informazione, d’intrattenimento e di spettacolo.

Paola Perego, felice nonna del piccolo Pietro, torna in tv con un programma tutto suo dopo l’esperienza in seconda serata su Rai1 con Non disturbare.