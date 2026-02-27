Il Festival di Sanremo supera il 60% di Share, continua anche il successo di PrimaFestival. I dati Auditel del 26 Febbraio 2026

Il Festival di Sanremo ottiene il 60,3% di Share entrando nella classifica delle serate più seguite della storia della kermesse. Carlo Conti recupera terreno dopo un inizio in sordina. Gli ascolti erano sempre sostanziali, ma rispetto allo scorso anno si è registrato un calo. Gap che si sta appianando con il passare dei giorni. La serata delle cover promette bene tra possibili curiosità e anche qualche sorpresa. Mister X è atteso all’Ariston: potrebbe trattarsi di Adriano Celentano, ma al momento non ci sono conferme.

Sicuramente, tornando ai dati Auditel, la concorrenza non avrà vita facile. Le alternative ci sono e le reti cadette provano a resistere a quello che sembra essere un vero e proprio “ciclone Ariston”. Canale 5 – rispetto alle ammiraglie tv – sceglie Il Gladiatore arrivando al 6,3%. Rai2 invece ripropone The Americas all’1,6% di Share.

Festival di Sanremo leader

Altra storia per Rai3 che seleziona La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler conquistando il 2,2% di Share. Rete4, dalle parti di Cologno Monzese – punta su Dritto e Rovescio facendosi bastare il 3,3% di Share. Resta un punto sotto Italia Uno che conquista il 2,3% con The Kingsman – Le Origini. Svetta La7 con PiazzaPulita al 3,9% di Share. Le inchieste di Corrado Formigli riescono a far breccia nel pubblico nonostante la kermesse canora nella città dei fiori in contemporanea.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, scommette sull’Europa League riproponendo il confronto tra Nottingham Forest-Fenerbahce con l’1,2% di Share. OnlyFun, sul Nove, vede protagonista la comicità con lo show condotto dai Panpers e Belen Rodriguez che guadagna l’1,6% di Share. L’ultima parte di programma cala di un decimo, arrivando all’1,5%.

L’access prime time nel nome della kermesse canora

Rai4 si fa bastare lo 0,8% di Share con SWAT. Iris invece seleziona Resa dei conti – A little Tokyo riuscendo a raggiungere lo 0,9% di Share. Stesso punteggio di Law&Order su TopCrime. Heat – La Sfida totalizza lo 0,8% di Share su RaiMovie. Il preserale generalista italiano vede trionfare ancora il PrimaFestival, con il 32,1% di Share contro il 16,8% de La Ruota della Fortuna. Il Festival di Sanremo protagonista anche in access prime time.