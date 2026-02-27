Festival di Sanremo 2026, arriva Mister X: Celentano torna davvero all’Ariston?

La scaletta di Sanremo 2026, per quel che riguarda la quarta serata, prevede la presenza di Mister X. La dicitura sulle partiture ufficiali diffuse online compare due volte: la prima alle 21.08, la seconda alle 22.24. Chi è l’ospite misterioso preannunciato da Carlo Conti? Ancora non è dato saperlo ma qualche ipotesi è possibile farla. Il primo nome che balza agli occhi è quello di Adriano Celentano. La colpa di questa associazione di idee è di Fiorello.

Lo showman di Augusta ha rivelato, non si sa se per ironia o per effettivamente battere la concorrenza sugli annunci sanremesi, che il molleggiato avrebbe pubblicato un’immagine sul social di riferimento proprio per anticipare la propria partecipazione – come ospite – al Festival della Canzone Italiana. La situazione è sfuggita di mano: quello che sembrava essere soltanto uno spunto per una gag è diventato un inizio di comunicato. Celentano all’Ariston? Forse sì, forse no.

Festival di Sanremo, chi è Mister X

Fiorello ci ha messo del suo, ma la notizia resta. Contiamo anche l’appello fatto proprio dallo showman nel corso de La Pennicanza di qualche settimana fa: “Adriano ti vogliamo su quel palco”. Parole condivise, a mezzo social, anche dalle community legate all’artista. Conti non è mai tornato sull’argomento, ora arriva questa scaletta. Due più due può arrivare a fare quattro, ma anche cinque. Il punto è che, se Celentano dovesse tornare davvero a Sanremo 2026, non può essere annunciato con la naturalezza di un ospite qualunque. Un colpo del genere darebbe al Festival targato Conti un’originalità particolare.

Non è come avere il Presidente della Repubblica in platea, circostanza avvenuta ai tempi in cui a dirigere Sanremo c’era Amadeus, ma poco ci manca. Anche perché Celentano, tornando alle certezze, in Rai vuole tornarci sul serio. C’è stata, nel passato recente, anche una diatriba che avrebbe visto la Rai e Claudia Mori (moglie del cantante e performer) discutere in modo piuttosto acceso in merito a progetti mai convalidati fino in fondo. Vederlo a Sanremo vorrebbe dire accordo raggiunto.

Ipotesi Celentano

Celentano potrebbe passare dall’Ariston per poi avere un ultimo giro d’onore televisivo con un programma cucito su misura. Come ai tempi di Adrian su Mediaset, magari con un esito diverso. Sono tutte supposizioni, ma se di Mister X si deve parlare tanto vale farlo con un nome degno della sua storia. Celentano potrebbe rappresentare l’uomo giusto al momento giusto: il colpo di scena all’interno di un Festival monocorde. La scossa che nessuno si aspetta, o meglio: quasi nessuno. Fiorello qualche avvisaglia l’ha lanciata. Se si avverasse anche questa profezia, toccherà cominciare a chiamarlo Nostradamus.